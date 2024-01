Dalle gelate ai 20 gradi, è di nuovo inverno caldo «Pioverà poco o nulla»  

Il Generale Inverno è stato degradato e non comanda più. La “potenza militare” del clima va sempre più verso il caldo, il che non è affatto una cosa buona: era sotto il comando del “generale”, ormai sempre più defilato, che noi, gli animali e le specie vegetali abbiamo sempre vissuto grazie al susseguirsi delle stagioni, al riparo anche dagli eventi meteo eccezionali. Da Decimomannu, però, ci smontano ogni speranza di normalità, e soprattutto di acqua che cada dal cielo sopra la nostra agricoltura assetata. Proprio a Decimo c’è l’Ufficio meteorologico della base dell’Aeronautica militare, da dove ci fanno sapere che i “giorni della merla”, i più freddi dell’anno identificati negli ultimi tre di gennaio, saranno (pure quelli) al di fuori delle statistiche: più caldi, tanto per cambiare. E anche quelli prima: si parla di 20 gradi o più. Per quanto riguarda i successivi, c’è poco da sperare.

Termometri in rialzo

Il luogotenente Andrea De Sario, previsore a Decimomannu, racconta un presente di alta pressione subtropicale «che si sta posizionando sulla parte occidentale del Mediterraneo, comprendendo la penisola iberica e lambendo le coste sarde. Il risultato è un apporto di aria calda importante sui bassi strati dell’atmosfera. Inevitabilmente, ora ci ritroviamo in quota aria più calda e del tutto estranea a quanto dovrebbe avvenire in questo periodo». Ma è con i numeri, che si comprende meglio la portata del fenomeno: «Ci sono dodici gradi di temperatura, con punte addirittura di sedici, a 1.500 metri d’altitudine», elenca il luogotenente De Sario, «e questo significa che sparisce del tutto la neve dal Gennargentu. Queste temperature fuori media si estenderanno ai prossimi giorni».

La tendenza

Quanti giorni? I modelli matematici applicati dal previsore dell’Aeronautica militare indicano che la situazione rimarrà stabile fino a domani. «Poi le temperature inizieranno un po’ a rientrare nelle medie ma rimarranno comunque alte, ben oltre quelle classiche e fredde di fine gennaio». I giorni della merla, appunto, durante i quali stiamo rischiando di poter andare al mare.

Clima secco

E non pioverà, tanto per aggravare ulteriormente la situazione, né si vedono all’orizzonte precipitazioni degne di questo nome. «Nelle giornate attorno al 28 gennaio», aggiunge De Sario, «qualche corrente orientale porterà un po’ di nuvolosità sopra la Sardegna»: il contributo, peraltro eventuale, che questa situazione potrà offrire all’agricoltura isolana consisterà però in qualche pioviggine locale, niente di che. Perché il luogotenente prevede questo scenario? «Perché questi fenomeni saranno prevalentemente causati dall’accumulo di umidità nei bassi strati dell’atmosfera, e poi c’è la questione dell’aria calda in quota e delle temperature al suolo un po’ più basse. Questi fenomeni porteranno alla formazione di nubi stratiformi che tenderanno a coprire il cielo in modo esteso». Ma senza precipitazioni o quasi, questo è il problema: siccitosi siamo e siccitosi rimarremo.

Stabilità

«L’anticiclone», è l’epitaffio delle speranze agricole fornite dal meteorologo, «continuerà a portare bel tempo, stabile fino al 31». Non significa che dopo cambierà qualcosa, ma solo che le previsioni al di là dei cinque giorni cominciano a essere inaffidabili ed è meglio non fare promesse. Soprattutto agli agricoltori.

