Dalle forze dell’ordine agli accessi a scuola: tutte le novità in arrivo 

Macchine di polizia, carabinieri e altre forze dell’ordine. Ma anche ambulanze e mezzi usati dai vigili del fuoco. Idem taxi e autobus. Per l’accesso alle Ztl di Cagliari, tutto quello che fa parte della «pubblica utilità verrà gestito attraverso un’apposita “Lista bianca”», così è stata chiamata. Cioè niente pass ma ingresso libero «grazie alle telecamere che riconosceranno le targhe in tempo reale». Per Yuri Marcialis e Luciano Congiu, assessore alla Mobilità l’uno e presidente della commissione l’altro, sarà questo uno dei salti qualitativi delle Ztl.

«Attendiamo il voto in Aula – dice Marcialis –, ultimo atto di un percorso che ha visto impegnati maggioranza e opposizione con grande determinazione». Soddisfatto pure Congiu: «Abbiamo cambiato qualcosa anche sugli accessi dei genitori che nelle Ztl portano e prendono i figli a scuola: si potrà entrare per mezz’ora con un unico pass a cui però saranno collegate sino a quattro auto diverse». Congiu ricorda poi l’ingresso libero per «tutti i mezzi elettrici e i motorini con una cilindrata massima di cinquanta centimetri cubici. Tante novità che, partendo dal lavoro della Giunta, abbiamo messo a punto sentendo cittadini e comitati di quartieri. Il Regolamento prevede un’ampia casistica, anche sul rilascio dei pass provvisori per motivi di lavoro». ( al. car. )

