Dalle festicciole alla sfilata, il Carnevale compie 37 anni  

Domenica torna la grande sfilata del Carnevale di Monserrato, finalmente senza alcuna restrizione dopo gli anni del Covid. Una manifestazione che ha già 37 anni di storia, visto che la prima sfilata fu nel 1986, quando la città era ancora circoscrizione di Cagliari anche se c’era un comitato per l’autonomia molto attivo.

Ne faceva parte Marco Badas, che in quegli anni era segretario amministrativo e organizzativo della Dc e membro della Pro Loco. Ebbe lui l’idea di portare il Carnevale per le vie cittadine. Fino a quell’anno, infatti, le feste carnevalesche si tenevano al chiuso: «Come comitato per l’autonomia, le organizzavamo nel salone parrocchiale di Sant’Ambrogio – racconta -. Partecipavano centinaia di persone. Del comitato facevano parte anche circoli e associazioni culturali, ognuno dei quali faceva le feste per conto proprio». Poi, nel 1985, a Badas venne l’idea: farlo all'esterno. «Lo proposi a Marco Picciau, all’epoca presidente della Pro Loco. Mi diede subito carta bianca e contattai i presidenti dei vari circoli e associazioni cittadine. Ero anche rappresentante dei commercianti, perciò non ho avuto difficoltà a radunarli tutti. Preparammo ogni cosa al meglio».

Nel 1986, dunque, la prima sfilata. C’erano ovviamente le maschere a tema: venivano riprodotti personaggi della politica di allora, ma anche di altri ambiti della società di quegli anni, che venivano portati in corteo sui carri addobbati per l’occasione: «All’inizio era tutto improvvisato, anche perché non avevamo tantissimi soldi, ci autofinanziavamo – spiega Badas –. Ma ebbe sin da subito un enorme successo. La gente era entusiasta, e questo ci ha spinto come Pro Loco a fare delle migliorie, grazie anche al contributo economico che ci aveva cominciato a dare il Comune di Cagliari finché non siamo diventati autonomi nel 1991. Ogni anno quindi potevamo aggiungere qualcosa in più alla sfilata. Il nostro è sempre stato un lavoro di squadra e per questo ringrazio anche Mario Sini, che poi è stato presidente della Pro Loco».

Dopo la sfilata la festa si concludeva con una zeppolata e uno spettacolo musicale nella parrocchia di Sant’Ambrogio. In seguito, qualche anno dopo l’esordio del Carnevale monserratino, la festa si è arricchita sempre di più: hanno cominciato a partecipare anche le scuole con i bambini vestiti in maschera. Allargandosi anche oltre i confini della città, come spiega Mario Sini: «Negli anni sono venuti gli sbandieratori del Lazio, i Tumbarinos di Gavoi, i Trombettieri di Oristano, la Ratantina cagliaritana e i Mammuthones di Mamoiada». Questi ultimi due gruppi saranno presenti anche alla sfilata di domenica.