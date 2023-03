Dalle favelas alla rinascita «La mia vita è come un film» 

Nel 2012 la svolta in positivo nella sua vita. «Sono stato adottato da una famiglia a Capoterra. E da quel momento ho potuto frequentare ambienti finalmente stimolanti, come ad esempio l’oratorio di Poggio dei Pini».

«da bambino sognavo di diventare un calciatore famoso come i miei idoli Pelé, Ronaldinho, Neymar – racconta Vitor Dessì – invece la mia infanzia è cominciata tra le difficoltà della povertà e della violenza urbana. Sono nato a San Paolo, ma da subito ho vissuto la mia infanzia nella favela più popolata, Rocinha. È una realtà troppo diversa da quella a cui siamo abituati in Europa, vivere tra povertà e criminalità non si può descrivere». Poi il dramma: «Mia zia fu uccisa da suo marito, tutto questo davanti ai miei occhi. Uno shock senza precedenti, penso che nessuno debba mai vivere una scena simile. Da qui ho deciso di ripartire».

Nato e cresciuto nelle favelas di San Paolo, abbandonato dai genitori piccolissimo, assistito da una zia che è stata uccisa dal marito davanti ai suoi occhi. Un trauma che Vitor Dessì non dimenticherà mai, neppure adesso che – diciottenne – ha un’altra vita finalmente felice: adottato da una famiglia di Capoterra, insegue il suo sogno di diventare regista cinematografico. E ha cominciato proprio con un cortometraggio sulla sua vita, che sembra davvero un romanzo d’avventura.

In Brasile

In Sardegna

Fin da piccolo Vitor ha nutrito una passione per l’arte, in particolare per la recitazione e il cinema. «Ho sempre frequentato corsi di teatro, diciamo che ci sono nato con questa passione. Ora voglio concludere gli studi e ho l’obiettivo di trasferirmi a Roma per studiare alla Dams, l’Università di Discipline Arti Musica Spettacolo. Ho già fatto un open day con loro, e sono pronto a perseguire il mio sogno».

Il cortometraggio

Una piccola fetta di sogno Vitor l’ha già portata a casa attraverso un cortometraggio di cui è regista. «Mi trovavo all’ospedale Microcitemico di Cagliari quando la mia dottoressa mi propose di partecipare a un progetto della Regione. Ho avuto la possibilità di studiare con dei professionisti e finalizzare sul campo quanto imparato. A novembre 2022 ho presentato il mio primo cortometraggio dal titolo ‘Il filo di Arianna’ in cui racconto uno spezzone della mia vita tra le favelas e i traumi che mi hanno segnato».

Vitor Dessì racconta un fatto che ritiene sia un segno del destino: «Il regista professionista che ha mi ha aiutato nel percorso mi ha messo in contatto con un suo collega che stava girando un film in Brasile. Così nel cortometraggio ho potuto inserire riprese originali girate nei miei territori. Una fortunata coincidenza».

Il messaggio

«Quello che cerco di trasmettere attraverso il cortometraggio – chiude Vitor – è che ci sono tante realtà oltre quella che siamo abituati a vivere. Per me tutto può essere arte, compresi i traumi che mi porto dentro. Vorrei diventare regista proprio perché mi piacerebbe aiutare le persone a raccontare alcune storie tristi».

