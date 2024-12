Anche quest’anno il Comune propone il progetto “Adotta un nonno per Natale… e oltre”. L’iniziativa consiste in un’esperienza di altruismo delle famiglie che possono consegnare un dono a un anziano che vive solo o che è ospite della comunità integrata. Ci si potrà proporre compilando il modulo disponibile in Comune, consegnare entro venerdì il dono e il giorno di Natale mandargli il messaggio di auguri. ( g. pa. )

