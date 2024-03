Dalle escursioni all’album rock 

Aldo Turnu, giovane di 38 anni originario di Barumini, è passato dal turismo escursionistico sul suo ape calessino in tutta la Marmilla al suo sogno di fare il musicista.

La pandemia ha rappresentato una delle sfide più impegnative. «Avevo tutti i soldi per produrre l’album, ma li ho dovuti usare per cercare di salvare l’attività escursionistica. La adoravo e non volevo mollare». Nonostante questo, il crollo dei guadagni ha reso inevitabile la chiusura. «Il commercialista mi disse di chiudere alla fine del 2020, ma io ho fatto di tutto, seppur con pessimi risultati. L’idea di dover rinunciare a questo, senza aver alcuna colpa, senza aver fallito, era un fallimento ancora più grande per me».

Il giovane decide così di dedicarsi alla musica, la sua passione da sempre: è in uscita il suo album intitolato “Ego”, il risultato di anni di lavoro e di un percorso personale segnato da ostacoli e rinunce. L’album – quasi interamente in inglese – è composto da otto tracce, due singoli sono già usciti e stanno registrando buoni consensi: si tratta di un viaggio tra diversi generi musicali, dal rock all'hard rock, con influenze blues, funky, e soul, arricchite da suggestioni nativo americane e nordiche.

«“Ego” non è solo un album, ma un viaggio personale di crescita e trasformazione», continua Aldo Turnu che spera con la sua musica di «trasmettere emozioni profonde e ispirare coloro che lo ascoltano».

RIPRODUZIONE RISERVATA