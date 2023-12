Dalle ernie ai tumori, attese infinite per le visite 

Non solo attese di mesi - che a volte diventano persino anni - ci sono anche le trasferte forzate a centinaia di chilometri di distanza. Migrazioni obbligate da un estremo all’altro dell’Isola per cercare le dovute cure che, quando si trovano, sono lontane e comunque in perenne ritardo. È la nuova dimensione del cortocircuito della sanità sarda. Che per un controllo e programmazione del pace maker offre un’unica data in tutta l’Isola: l’11 marzo, a Lanusei. E nel più grande ospedale della regione, il Brotzu (che paga a caro prezzo la “morte” della sanità nel territorio e la chiusura del Marino), ci sono due anni di attesa per un intervento di ernia del disco o alla colonna vertebrale.

Attese e trasferte

I benefici dell’annunciato Piano di abbattimento delle liste di attesa se ci sono non si vedono. In Ogliastra capita che con prescrizione medica per una mammografia, con priorità breve, si debba aspettare 139 giorni. È scritto nel report pubblicato nel sito della Regione, attesa che supera abbondantemente i dieci giorni stabiliti dalle leggi nazionali. Per una visita neurochirurgica ci sono solo due opzioni in tutta la Sardegna: l’11 marzo 2024 a Lanusei o in alternativa a Nuoro, il 28 ottobre. Qualora si avesse bisogno di un consulto di chirurgia plastica il primo spazio è il 12 aprile, all’ospedale Marino di Cagliari. Ma se saltasse fuori che è necessario sottoporsi a intervento per rimuovere il carcinoma è bene si sappia che si dovrà andare sino a Isili.Impossibile ottenere una visita diabetologica nel capoluogo, almeno sino all’anno prossimo. Così, mentre ogni mattina si tenta quasi la sorte collegandosi al Cup, ci si imbatte in folli pellegrinaggi dentro e fuori dall’Isola. Lo dicono i malati, e lo ripetono sindacati e associazioni, che ancora una volta parlano di un diritto basilare - quello alla salute - calpestato.

Pazienti oncologiche

Il sistema, messo in pausa dalla pandemia, non riparte: domanda e offerta continuano a camminare a velocità troppo diverse. Tempo due settimane e la possibilità di sottoporsi a colonscopia si è spostata di altrettanti mesi, con il primo posto a dicembre del 2025 al Cto di Iglesias (per il secondo si salta al 5 maggio del 2026 al San Francesco di Nuoro), intanto c’è chi combatte col cancro e spera da un anno nell’intervento programmato. «La situazione è drammatica. Riceviamo segnalazioni di gravi ritardi a cui sono soggette le pazienti oncologiche su tutto il territorio»: la denuncia ha la voce di Maria Grazia Caligaris, socia e fondatrice dell’associazione Socialismo diritti e riforme. È sempre lei a raccontare della recente rottura di un macchinario al Policlinico di Monserrato, e di una donna con tumore al seno in attesa da un anno di poter accedere alla sala operatoria. «È inaccettabile, il tumore non può essere messo in pausa, così come tante altre patologie», sottolinea. «Le attese attuali che sono costretti a subire i malati sardi non sono più tollerabili. La realtà non e quella che raccontano i politici, è fatta di troppi cittadini che rinunciano alle cure perché non ottengono risposte e alla fine si lasciano morire».

Nord e Sud

Il male è sicuramente diffuso, ma c’è chi giura che nel nord dell’Isola la situazione sia anche peggiore. «Si gioca sulla vita delle persone»: non fa tanti giri di parole Salvatore Sanna, presidente delle Acli Salute e delle Acli Sassari. «Nonostante i nostri continui appelli, le nostre richieste e le risposte della Regione e dell’assessore alla Sanità Doria, che più volte ha affermato che si sarebbe trovata una soluzione, le liste di attesa continuano a mantenere tempi inaccettabili per la società civile», rimarca.«Le persone non possono attendere mesi per una visita che in diversi casi può valere la vita, con il nord Sardegna che continua ad avere un inaccettabile gap pari a dieci volte il Sud», sottolinea. «I maggiori svantaggiati continuano a essere gli anziani e chi è affetto da patologie che richiedono visite importanti in tempi brevi».Decisamente diversi da quelli offerti dalla sanità sarda.

