Dalle chiese alle case, incastrato il ladro 

Sembrava un colpo perfetto. Nel mirino un appartamento signorile da svaligiare nel giorno di Ferragosto, poi il bottino importante con numerosi gioielli portati via. Il ladro però non aveva fatto i conti con le telecamere del palazzo, con le sue stesse impronte lasciate per casa e soprattutto con la squadra mobile della Questura che in poco tempo lo ha individuato. Un 45enne di Arcidano, già noto alle forze dell’ordine e autore di furti in diverse chiese cittadine, è stato denunciato. I gioielli oggi saranno restituiti ai proprietari.

Il colpo

Il furto era stato messo a segno in piena estate, quando la città era semi deserta. Il 45enne era riuscito a entrare nel condominio nella zona del Tribunale e aveva tentato invano di entrare in diversi appartamenti. Poi aveva trovato quello giusto per lui: la porta d’ingresso non era stata chiusa con le necessarie mandate e, per un ladro esperto, forzarla era stato piuttosto semplice. Aperta la serratura con un pezzo di nylon, una volta dentro aveva rovistato in giro puntando poi alla camera da letto dove aveva trovato i gioielli. Il furto era stato scoperto qualche ora dopo dal proprietario, un noto professionista oristanese che, rientrato a casa, si era subito accorto di aver ricevuto visite inattese e sgradite.

Le indagini

Immediata la denuncia e gli accertamenti degli agenti della Squadra mobile, coordinati dal vice questore Samuele Cabizzosu. Durante il sopralluogo, i poliziotti della Scientifica hanno individuato diverse impronte che poi si sono rivelate decisive per risalire all’autore del furto. Determinanti anche le immagini del sistema di videosorveglianza del palazzo e quelle delle telecamere comunali che hanno consentito di ricostruire i movimenti del malvivente. Una volta identificato, su disposizione della Procura, è stata effettuata una perquisizione a casa del ladro, sono stati ritrovati tutti i gioielli di famiglia, alcuni antichi e dal grande valore affettivo.

Il 45enne nei mesi scorsi era stato denunciato anche per altri episodi, in particolare gli venivano contestati colpi nelle chiese fra cui quelle dei Cappuccini e di San Francesco, dove aveva anche danneggiato alcuni crocifissi e l’altare. In quell’occasione era stato arrestato, il giudice aveva disposto i domiciliari con braccialetto elettronico.

