Dalle casse municipali arriva un aiuto per pagare tasse e utenze domestiche 

Via a Serramanna alle domande per la concessione di contributi per il pagamento del canone di locazione e a sostegno delle spese per le utenze domestiche: tassa rifiuti e bollette energetiche e idriche.

Destinatari degli interventi i nuclei familiari e le persone in difficoltà economica, in possesso dei requisiti specifici previsti nei bandi pubblicati dal servizio sociale del Comune: soggetti economicamente fragili, in difficoltà nel pagamento dell’affitto casa e con un Isee inferiore a 14.573 euro.

La procedura sarà a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Lo stesso tetto reddituale (Isee a 14.573 euro) vale anche per l’accesso agli aiuti economici per il pagamento di bollette Tari, e del servizio elettrico e idrico. Per ulteriori informazioni contattare gli operatori dei servizi sociali. (ig. pil.)

