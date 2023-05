Dalle carcasse d’auto al supermarket 

Al posto dei vecchi rottami sorgerà una filiale della catena RisparmioCasa, azienda leader nel settore della grande distribuzione non food, l’unica ad aver presentato un’offerta al palazzo degli Scolopi. Ma tanto è bastato per levare quella spina che l’amministrazione civica si portava nel fianco da moltissimo tempo.

Il Comune è andato a segno: l’ex deposito giudiziario Aci può essere depennato dal lungo elenco di beni immobiliari alienabili. Il terreno è stato venduto all’asta per un importo di 870mila euro, settemila in più rispetto al valore di gara, per una superficie di poco superiore agli ottomila metri quadrati. Ed ora l’amministrazione civica ci riprova anche con l’area di via del Porto, accanto al cantiere comunale.

Una bella boccata d’ossigeno per le esigue casse civiche, ma anche un sollievo per gli occhi di chi non vedrà più quella distesa di auto arrugginite che da decenni occupavano il terreno sulla strada che collega Oristano e Santa Giusta.

La vendita

Al posto dei vecchi rottami sorgerà una filiale della catena RisparmioCasa, azienda leader nel settore della grande distribuzione non food, l’unica ad aver presentato un’offerta al palazzo degli Scolopi. Ma tanto è bastato per levare quella spina che l’amministrazione civica si portava nel fianco da moltissimo tempo.

La storia

A metà degli anni Novanta il Comune aveva ceduto il terreno in locazione ad un privato che operava nell’ambito del soccorso stradale e dei depositi giudiziari. Nel 2001 il contratto era stato rescisso e l’amministrazione civica aveva chiesto la liberazione dell’area, ma si era dovuto attendere quasi un decennio (durante il quale il canone è stato corrisposto) perché la ditta lasciasse il terreno per trasferirsi in un’altra sede.

La bonifica

Gli scheletri di auto e moto sequestrate, invece, sono rimasti lì nonostante la bonifica fosse a carico dell’imprenditore.

Nel 2013 l’ex deposito era finito sotto la lente d’ingrandimento del Nucleo di vigilanza ambientale della Forestale che aveva posto l’area sotto sequestro per presunti reati legati allo smaltimento dei veicoli.

Dopo le sentenze del Tribunale, l’immobile era stato definitivamente restituito al Comune che di recente lo ha liberato dalle circa duecento carcasse ammucchiate a pochi passi dall’area commerciale dell’ingresso Sud di Oristano: furgoni, autocarri, veicoli abbandonati da decenni, mai reclamati dai proprietari. Spetterà, invece, al nuovo proprietario bonificare tutta la superficie dai materiali in cemento amianto.

Dopo il vecchio mercato ortofrutticolo all’ingrosso, un’altra voce importante sparisce dalla lista degli immobili di cui liberarsi per far cassa. E chissà che presto non se ne possa aggiungere anche un altro.

Il terreno

Poco distante dall’ex deposito delle auto infatti, c’è un’altra partita che l’esecutivo di Massimiliano Sanna intende chiudere al più presto. Dopo i primi tentativi falliti, l’ultimo nel dicembre 2020, è stata indetta una nuova gara per la vendita del terreno tra via del Porto e via Bonn, in prossimità del cantiere comunale.

Quasi diecimila metri quadri di superficie edificabile in zona “D1”, grandi aree industriali, da cui il Comune vorrebbe ricavare almeno 813.600 euro. Finora nessun investitore si è fatto avanti, ma il repentino sviluppo commerciale della zona potrebbe giocare a favore dell’amministrazione civica.

L’asta pubblica è in programma il 6 luglio; le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di piazza Eleonora entro il 30 giugno.

