Dalle carcasse ai giochi per bambini 

Da luogo abbandonato a piccolo parco giochi destinato ai bambini del quartiere: il Comune ha consegnato ai residenti della zona di via Santa Lucia un nuovo spazio dedicato ai più piccoli. I lavori, andati di pari passo con la realizzazione del marciapiede che consente ai pedoni di raggiungere in tutta sicurezza la zona di via Lombardia, dove si trova la piscina comunale e il polo sanitario cittadino, ha permesso di trasformare un piccolo residuato della zona residenziale in un’area attrezzata per i più piccoli.

«Stiamo parlando – racconta il sindaco, Beniamino Garau – di una zona sino a poco tempo fa avvolta dalle erbacce, e dove venivano abbandonate le auto. Ora, grazie a questo piccolo intervento, siamo riusciti a centrare due obiettivi: da una parte abbiamo ridato il giusto decoro a quel quartiere, dall’altro siamo riusciti a costruire un piccolo spazio gioco per i bambini. Negli ultimi anni sono diversi i parco giochi sorti nel territorio, luoghi di aggregazione – conclude – che rappresentano un importante servizio per le famiglie». (i. m.)

