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Orgosolo.
19 giugno 2026 alle 00:31

Dalle cantine alla musica di Moses Concas 

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Tre giorni di eventi a Orgosolo, promossi dal Comune. Oggi il via a “Orgosolo Joviada”. Alle 17 il ricordo della lotta di Pratobello del 1969 con il convegno “Storia, memoria e riscritture di una rivolta collettiva”; alle 19 la presentazione del libro di Gianni Loy “Monica, sa lota de Pratobello de su 1969” e alle 20 la rappresentazione teatrale con la compagnia “I girasoli”.

Domani “Vinzaresos a runda”. Dalle 10 alle 20 degustazioni e fiera mercato in piazza Caduti e nel cortile delle scuole elementari. Presenti aziende e cantine: Enrico Esu, Giuliana Puligheddu, Pusole, Orgosa, Altea Illoto, Cantine di Orgosolo, Berritta, Mussura, Piero Carta Bosa, Bocca Dorgali, Sa Defenza, Francesco Fiori, Deperu Holler, Gianfranco Montisci, Giovanna Montisci, “I grani di Atlantide”, “Sa’ buca e meli”, “Fratelli Podda” e Orgosolo Liquori.Alle 10.30 “L’almanacco della terra trema”, riflessioni sulla produzione agricola sarda con Roberto Bonadeo, Piera Cadinu, Maurizio Fadda, Paola Lai, Pietro e Paolo Marchi, Peppino Musina, Terra Furriada. Alle 20.30 nell’auditorium poesia estemporanea, poi la cena sociale.

Domenica alle 17 il libro “Angelina” di Ciriaco Offeddu con Lorenzo Palermo. Alle 21 la musica di Moses Concas con la sua band.

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