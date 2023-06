Dalle buche all’asfalto  in quattro vie cittadine 

Sono terminati i lavori di sul manto stradale e la segnaletica orizzontale e verticale nel tratto di strada tra Quartu e Quartucciu messi in campo dalla Città Metropolitana di Cagliari, su richiesta delle amministrazioni locali.

L’intervento, realizzato grazie a un finanziamento da 250mila euro della Regiona, è partito da via Brigata Sassari, a Quartu, ha coinvolto anche via Ravenna fino all’intersezione con via Segrè, arrivando anche in via della Pace e parte di via Don Minzoni all’altezza del cimitero di Quartucciu.

«Finalmente è stata ripristinata la sicurezza stradale in una zona molto trafficata che, da anni, versava in condizioni critiche», commenta il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Antonello Floris, «siamo riusciti a portare avanti i lavori senza l’interruzione del traffico veicolare, grazie anche alla collaborazione con le polizie municipali».

