Dalle Barbie ai Lego, nei sogni dei bimbi resistono i “classici” 

Ovviamente non possono mancare i negozi di giocattoli, con la scelta dei doni per i più piccoli che nei negozi cittadini vede resistere i grandi classici all'avanzata del moderno e della tecnologia. Cosi, da Zorro, è una sfida aperta tra le classiche Barbie e le bambole talmente perfette da sembrare quasi neonati veri, con tanto di venuzze, unghie, cispa e il nasino che cola. «Riproduzioni fedelissime, introdotte nel mercato prevalentemente da aziende spagnole, che devo essere sincero: ci hanno fatto le scarpe», evidenzia Paolo Bitti, il titolare.

Richiestissime le costruzioni, di legno o Lego, le carte dei Pokemon e i personaggi Marvel, con il settore Montessori che avanza e s’impone sul mercato: «La fa da padrona trasversalmente a tutte le età e senza distinzione di sesso tra i destinatari dei regali». Da Cortesi il podio è a tre. «Per ora le richieste maggiori sono per le carte dei Pokemon, i Coccoloti e i Bitzee, una versione in qualche modo più moderna del Tamagotchi, con cucciolo interattivo e in 3d», racconta una dipendente tra un cliente e l'altro. Un'alternativa decisamente meno impegnativa e senza problemi di spazio, ideale per i bimbi che vorrebbero un amico a quattro zampe ma per ora devono accontentarsi di quello virtuale.

