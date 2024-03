«Dalle associazioni di categoria proposte per il futuro della città» 

Un ciclo di incontri con associazioni di categoria, forze sociali e politiche e organizzazioni del terzo settore per arricchire il programma del centrosinistra per le Amministrative.

Li ha avviati Enrico Ciotti, candidato alle primarie del centrosinistra. «Ciò che emerge è una grande capacità propositiva delle associazioni di categoria con elevate competenze che si concretizzano in servizi alle imprese e disponibilità a collaborare e compartecipare nella gestione del sistema del commercio nelle aree pubbliche e nei mercati cittadini», sostiene. «Una conoscenza che non si ferma alla disamina di problemi e criticità, ma che elabora e propone soluzioni e, in alcuni casi, servizi che sono assenti nel pubblico».

«Penso», prosegue Ciotti, «alle tematiche sul lavoro affrontate con la Cgil e allo sportello del Servizio orienta lavoro, fondamentale in una città interessata dalla denatalità, che deve essere inclusiva e capace di attrarre nuovi cittadini, anche da altre regioni e nazioni, e nuove risorse per creare lavoro, purché sia lavoro buono. In questo senso è stato ricordato che in città, terza in Italia per diffusione del food delivery, è aumentata l’area del precariato: sono aumentati i contratti di lavoro, ma in prevalenza atipici».

