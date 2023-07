Dalle amicizie virtuali a quelle reali 

“Vuoi uscire dalla solitudine? Conoscere nuove amiche? Sei nel posto giusto”. Così recita l’invito a iscriversi in un gruppo di Facebook, condiviso in altri gruppi. Forse qualcuno non si sarebbe fidato; centocinquantadue donne l’hanno fatto, e si sono unite a “Un’amica per caso: Sestu (Ca) e dintorni”, una comunità tutta al femminile, uno spazio protetto e accogliente per sole donne.

La solitudine

L’ha fondato Mikaela Dobris, 53 anni, nata a Bucarest, sestese da tempo. «Nei primi anni ho fatto la badante e poi ho trovato l'amore in Sardegna e mi sono trasferita a Sestu. Vivo qui da 12 anni e sono felicemente sposata con un sestese», racconta.

La storia di Mikaela è quella di tanti emigrati; accolti e integrati ma sempre un po’ stranieri, con la casa nel cuore. «Per mancanza dei miei cari e degli amici, soffrivo tanto per la solitudine. In questi anni ho provato legare con qualcuna; ma purtroppo mi hanno tutte girato le spalle».

Forse dietro c’era un po’ diffidenza o quasi razzismo; forse a tutti è capitato di sentirsi estranei. Anche in patria. «Un giorno ho deciso di creare questo gruppo e sta avendo molto successo, sono davvero contenta». La prima condivisione qualche settimana fa, in alcuni gruppi Facebook; e le iscritte arrivano a volontà, fino a centocinquantadue in questo momento. «La prima volta che ci siamo viste dal vivo eravamo una decina di persone, e in tante stanno arrivando. Ci siamo trovate per parlare, raccontarci le nostre passioni. Ed è stato davvero bello», dice Mikaela, convinta di quanto le cose semplici siano le più speciali.

L’amicizia

Ma perché solo donne? «Perché avere un'amica è davvero importante; a me mancava e ho sofferto per questo. Ti puoi confessare, puoi discutere di mille cose: cucina, figli, vita di ogni giorno», spiega. L’età nel gruppo è varia. Dalle trentenni alle meno giovani, magari per questo più sole e bisognose di compagnia. «Io sono separata, ho tre figli, tanti problemi di salute», racconta Filomena Usai, 59 anni, «aspetto da tempo di fare un intervento, e soffro di depressione. Entrare in questo gruppo mi ha reso felice. Mi sento più serena e meno sola; e spero che in futuro le cose miglioreranno».

Anche Michela Melis, 35 anni, si è trovata bene. «Ho voglia di nuove amicizie, vedersi per un caffè, per una pizza, ma soprattutto per fare nuove esperienze e nuove amicizie». Nel caso di Angelìa Ascatigno «ha funzionato il passaparola. Io sono entrata grazie a un’amica, e mi trovo benissimo. Tutti abbiamo bisogno di una socialità, e la solitudine tra donne credo che ci sia sempre stata; soprattutto per chi ha una situazione difficile in famiglia o una disabilità, e qui può ricevere aiuto, o conforto». In tante preannunciano l’ingresso nel gruppo: «Ora sono impegnata tra mio marito, cinque figli e il mio hobby che cerco di far diventare un lavoro, ma appena riuscirò sarò felice di conoscervi. Grazie perché siete belle persone», commenta Manuela Puddu. Insomma, nei social possono nascondersi tranelli, ma anche tante opportunità per ampliare il proprio mondo. «Chiunque è la benvenuta tra noi, e speriamo di essere sempre di più», è l’invito di Mikaela.

RIPRODUZIONE RISERVATA