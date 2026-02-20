VaiOnline
Villasor.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Dall’autopsia la verità sulla morte dell’anziana 

Stamattina il medico legale analizzerà soprattutto alcune lesioni attorno alla bocca 

Due cose non tornano, nel giallo della quasi centenaria di Villasor trovata cadavere mercoledì sera nell’ingresso della sua casa nel centro storico. Sono alcune piccole lesioni attorno alla bocca, che meritano un approfondimento medico legale, e anche il grande disordine (compresi alcuni cuscini) che i carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno trovato al pian terreno della casa in cui viveva da sola, in via Sivilleri, nel centro del paese. Era vedova da oltre vent’anni, la coppia non aveva avuto figli. Quanto basta, insomma, per non poter escludere a cuor leggero che Antonietta Piras, 96 anni, originaria di Ussana, sia morta solo perché era giunta la sua ora, infatti il medico legale Roberto Demontis ritiene che l’autopsia sia indispensabile. La farà oggi, come ordinato dal sostituto procuratore del Tribunale di Cagliari, Andrea Chelo, e le sue conclusioni saranno decisive per stabilire se i carabinieri debbano cercare un eventuale assassino o chiudere il caso come “morte naturale”.

Gli accertamenti

Per una 96enne agile e presente a se stessa, che ogni mattina alle 7 aveva già finito di spazzare l’asfalto di via Sivilleri davanti all’ingresso di casa, quella grande confusione di oggetti sparsi rappresenta un’anomalia: i carabinieri della Compagnia di Sanluri, coordinati dal tenente colonnello Nadia Gioviale, lo sanno bene e - pur nel dubbio - indagano sull’ipotesi di un omicidio. Gli accertamenti dei carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, coordinati sul posto dal loro comandante tenente colonnello Andrea Berti, sono stati più che minuziosi: nulla è trascurato, in quest’indagine su una morte che troppi indizi impediscono di archiviare a cuor leggero, Le piccole lesioni attorno alla bocca di Antonietta Piras e la presenza di cuscini nel caos al pian terreno della palazzina nel centro storico, potrebbero testimoniare un soffocamento da parte di un possibile assassino.

Dubbi da sciogliere

Se così fosse, nell’ipotesi investigativa potrebbe essere un ladro sorpreso a rovistare in casa dalla pensionata, e che avrebbe reagito appunto soffocandola con un cuscino. Proprio le piccole lesioni attorno alla bocca sarebbero compatibili con questo scenario, anche se sullo sfondo - considerati l’età estremamente avanzata di Antonietta Piras e la confusione che regnava nella sua casa di Villasor - i carabinieri e la Procura non escludono affatto la morte naturale di una quasi centenaria che, negli ultimi giorni della sua vita, non era in forma come sempre. Anche per comprare i gelati al bar di fronte a casa, non entrava più perché aveva difficoltà a salire l’unico gradino, e probabilmente nei tempi recenti nemmeno si recava al piano superiore della sua casa.

