Dall’autocarrozzeria di famiglia ai voli sull’acqua di Luna Rossa 

Un ruolo nel team di Luna rossa non può che fare notizia e dare prestigio. A farne parte da alcuni anni è anche un giovane di Settimo San Pietro, Valentino Melis, 34 anni, impegnato in questi giorni nella Coppa America in svolgimento a Barcellona. Lo stesso sindaco Gigi Puddu ne parla con entusiasmo e con la voglia di farlo sapere a tutti e non solo ai compaesani: «Per la seconda volta – sottolinea il primo cittadino – Valentino partecipa a questa importantissima manifestazione, il più famoso trofeo nello sport della vela, nonché la più antica competizione sportiva internazionale. Penso che sia un po’ il sogno di tanti giovani. Valentino di questo team ne fa parte, con i suoi fan che lo seguono puntualmente nella sua straordinaria esperienza».

L’edizione 2024 dell’America’s Cup è in pieno svolgimento a Barcellona. Valentino Melis si è avvicinato al mondo delle auto facendo il verniciatore nell’autocarrozzeria del padre. Poi, cinque anni fa, il clamoroso contratto e ingresso in Luna Rossa. Quasi una favola.

Il suo compito è quello di controllare la cosmesi e la verniciatura dello scafo, dedicandosi soprattutto al fairing , alla verniciatura e al wet sanding dell’ arm wing foil della barca. Una gran bella soddisfazione per il giovane di Settimo San Pietro. Con gli auguri dei suoi compaesani in una comunità che esprime campioni anche in altre discipline sportive. (ant. ser.)

