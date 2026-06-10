Dall’assunzione alla maxi consulenza 

La rielezione di Franco Saba a sindaco di Ottana, ottenuta dopo i domiciliari con il 60,84 percento dei votanti, e la successiva sospensione fatta dal prefetto, riporta l’attenzione sull’inchiesta per tentata concussione della Procura di Nuoro che lo vede indagato. Le carte descrivono un quadro che, per i magistrati, va oltre il singolo episodio contestato e riguarda pressioni prolungate, fino a marzo, che hanno portato all’attualità delle misure cautelari.

La vicenda

Al centro resta il caso del posto legato all’impianto Bess di Enel Green Power. Saba ha indicato Fabrizio Porcu (indagato), allora consigliere comunale, ripetendo a un dirigente Enel: «C’è lui». La selezione però premiò un altro candidato di Ottana, Danilo Soro. Dopo l’esito, il sindaco avrebbe reagito con durezza chiedendo di trovare una soluzione per Porcu e minacciando di interrompere la collaborazione. Per i giudici, l’obiettivo non era un generico favorire il territorio, ma una persona precisa. In un’altra occasione avrebbe detto: «Mi dovete assumere Fabrizio Porcu… vi avevo steso un tappeto rosso», accompagnando le pressioni con l’avvertimento di bloccare la collaborazione e coinvolgere altri sindaci e la stampa in una lotta contro l’impianto “green”. Durante una visita al cantiere avrebbe detto, dopo un insulto: «D’ora in poi farò di tutto per bloccarvi». E il 2 aprile 2025 il trasformatore del Bess da 460 tonnellate rimase fermo ore dopo il no del Comune al transito su una strada comunale. Poco dopo, Saba informò Porcu: «Non so se andrà a buon fine, ma io il mio l’ho fatto… nel bloccare una certa situazione».

Gli incarichi

Ma è il quadro continuativo, in un sistema di pressione sulle aziende che - per gli investigatori - va al di là della richieste legittime della politica di favorire un territorio. In una riunione con Enel, Saba indicò figura “gradita” per la direzione dei lavori l’ingegnere Gianmichele Tanda della Protect srl. Il professionista presentò un preventivo di 500mila euro, ridotto a 450mila euro. Troppo oneroso e alla fine l’incarico fu affidato a tal geometra Corda, per 70mila euro. Differenza economica enorme, richiamata dai giudici per descrivere il contesto delle interlocuzioni tra amministrazione e società impegnate nell’area industriale. Ma a riportare all’attualità il tema delle assunzioni e delle pressioni sono gli ultimi mesi. A settembre una donna chiede al sindaco lavoro per il figlio, Saba rassicura: «Se me lo promettono lo devono fare, perché altrimenti sono affari loro».

In altre conversazioni - ma non integranti nuovi reati -, a marzo, parlando con De Maio di un impianto fotovoltaico in costruzione, Saba avrebbe affermato: «Digli a Mattana che in quell’impianto che stanno facendo a Ottana ci deve essere gente di Ottana. Perché se no lo bloccano, non gli fanno fare un c... Diglielo subito. Ottana deve usare gente di Ottana, perché se no scendo io a bloccarglielo». Per il giudice, l’insieme di questi episodi delinea «un fitto reticolo di relazioni e promesse informali» anche attuali, attraverso il quale Saba, con il concorso di De Maio, avrebbe cercato di orientare assunzioni e decisioni aziendali private verso persone segnalate. Ricostruzione respinta nell’interrogatorio preventivo, con gli avvocati Gianluigi Mastio e Basilio Brodu, sostenendo che ogni iniziativa fosse finalizzata alla tutela degli interessi occupazionali della comunità. Saba, poi è stato rieletto, ma sospeso nuovamente. Riuscendo comunque a nominare prima la Giunta e il suo vice.

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