Dallas, c’è Arnaldi Rotterdam, 3 azzurri 

Una giornata di grande tennis, quella di oggi, fra l’Europa e gli Stati Uniti. Intanto, ieri tre vittorie azzurre, due nel tabellone femminile di Cluj, in Romania, e l’altra in quello di doppio a Rotterdam. Particolarmente importante la vittoria di Lucia Bronzetti nel Transilvania Open (6-1, 6-1) su Simona Halep, perché la rumena ex numero 1 del mondo subito dopo la sconfitta ha annunciato il suo ritiro dai campi. Gran match anche quello di Elisabetta Cocciaretto, che ha superato l’altra rumena Begu 6-3, 7-5. Il doppio azzurro Bolelli-Vavassori ha messo sotto la coppia Hurkacz-Mensik 7-6, 7-5 a Rotterdam. Sia le due azzurre che il doppio torneranno in campo domani.

Oggi in campo

Siamo all’Atp 500 di Rotterdam, torneo vinto un anno fa da Jannik Sinner, che ha poi deciso di non difendere il titolo. Si parte con Andrea Vavassori contro il canadese Auger Aliassime in programma alle 13, a seguire spazio a Matteo Berrettini che si trova di fronte l’oalndese

Griekspoor, numero 43 della classifica Atp. Particolarmente affascinante la sfida che vede il nostro Mattia Bellucci, in un periodo di forma stratosferico, opposto al numero 7 del mondo Daiil Medvedev, candidato alla vittoria finale. Alle 17, ora italiana, il nostro Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Davidovich Fokina, numero 59 del mondo.

