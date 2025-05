«Dall’Argentina per conoscere la terra dei nonni» 

La loro madre aveva promesso al marito che avrebbe fatto vedere ai propri figli i luoghi di Carbonia in cui i loro nonni erano cresciuti e avevano lavorato. Questo viaggio alla scoperta delle proprie radici ha coinciso con Monumenti Aperti e così fra i novemila visitatori che lo scorso fine settimana hanno preso d’assalto i 28 siti proposti dal Comune, ce n’erano alcuni davvero speciali: Antonella Pascis, nata a Carbonia, e i figli Jorge Maximiliano, Paulo e Franco Matesa, originari dell’Argentina ma in verità figli del Sulcis e di Carbonia. Antonella Pascis è figlia di Ercole Pascis ed Elsa Mucciga. La loro visita nel Sulcis (Massimiliano che vive alle Canarie era già stato a Carbonia per le pratiche che gli hanno permesso di ottenere la cittadinanza italiana) ha coinciso con la kermesse culturale: i luoghi che prima avevano conosciuto con l’anima e grazie ai ricordi dei nonni e della madre, ora hanno potuto ammirarli e vederli in concreto. Come ad esempio un luogo simbolo di lavoro e pure di sofferenza, l’intero compendio della Grande miniera di Serbariu. Grazie agli esperti del centro di documentazione locale, presto potrebbero essere disponibili le carte che ricostruiranno in tutto o in parte la storia lavorativa del nonno Ercole Pascis. Quello con Carbonia è un filo mai spezzato che Antonella Pascis e i tre figli hanno riannodato. Piccolo miracolo cui ha incidentalmente contribuito l’ultima edizione di Monumenti Aperti: «Oltre 9.000 visitatori – spiega il sindaco Pietro Morittu – numeri che ci fanno ritenere vincente questa scommessa. (a. s.)

