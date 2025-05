Dall’arco al muay thai, la rivincita dello sport 

All’aperto o in palestra, in squadra o in solitaria, in competizione con gli altri o soltanto con sé stessi, la mappa sportiva di Monserrato continua ad allargarsi. Accanto alle discipline tradizionali che ancora dominano la scena - calcio, basket e pallavolo - si fanno largo, alcune da anni, altre di recente, realtà minori solo sulla carta, che nei fatti conquistano sempre più appassionati. Dalle palestre scolastiche di via Capo d’Orso, Argentina e San Gavino al Comparto 8, le strutture cittadine sono praticamente tutte aperte e pullulano di atleti.

Sport per tutti i gusti

Come gli impianti di Riu Saliu, gestiti da Pgs Sardegna, dove vengono praticate discipline quasi inedite per la Sardegna. «In tutta l'Isola le società di football americano sono solo due, e una si allena proprio da noi a Monserrato, dove oltretutto abbiamo anche il softball», spiega Andrea Nazzaro, presidente regionale Pgs. «Abbiamo poi la ginnastica ritmica, due società di pattinaggio, di figura e su pista, e un gruppo che tra sport e tradizione studia e fa allenamenti di scherma medievale, sono stati coinvolti anche nelle manifestazioni legate a Sant’Efisio».

Al Comparto 8, invece, oltre ai palloni di calcio e di basket viaggiano le sfere del circolo bocciofilo e sibilano le frecce della Arcieri Uras, team di tiro con l’arco. «È forse lo sport più inclusivo che ci sia, accogliamo persone da 9 a 99 anni e abbiamo avuto e abbiamo con noi diversi ragazzi con autismo o disabilità fisiche», racconta Matteo Murgia, che ha portato l’attività a Monserrato dal 2019. «L’arco oltretutto è qualcosa di atavico, presente in tutte le culture fin dall’antichità».

Arti marziali

Impazzano anche gli sport da combattimento e le arti marziali: pugilato, judo, taekwondo e, come nella palestra di Fabrizio Puddu, il muay thai. «Ho aperto la palestra a marzo dell’anno scorso, pratico muay thai da 20 anni ma il mio sogno era quello di portarlo a Monserrato», racconta Puddu. «In un anno siamo passati da 25 a 60 allievi, la cosa più importante è togliere dalla strada ragazzi che non si ritrovavano negli sport canonici e conducevano vite un po’ sbandate. Oltre all’aspetto fisico curiamo tantissimo l’aspetto spirituale».

Le novità

L'ultimo arrivato in città è il padel, una delle attività più in crescita a livello nazionale. I tanto attesi tre campi in via San Fulgenzio sabato scorso hanno festeggiato un mese di apertura, ospitando un torneo “all’americana”, una competizione composta da molte partite in cui ogni giocatore gioca con un nuovo partner in ogni round. Uno dei tanti eventi che vengono organizzati settimanalmente dalla società X Sport Center che li gestisce. «Siamo molto contenti di aver aperto, il tempo finora non ci ha aiutato tanto ma stiamo cercando di farci conoscere», spiega Alessio Sannia. «Abbiamo un pubblico di giocatori completo, vengono sia bambini che adulti, uomini e donne».

Il sogno go-kart

Sullo sfondo anche una possibile novità a suon di motori. «Da quest’anno a Monserrato ha sede anche una nuova società di go-kart, che ha l’obiettivo di farsi conoscere in occasione delle giornate dello sport e aprire una pista sul territorio», spiega l’assessora allo Sport Fabiana Boscu. «Siamo orgogliosi del nostro movimento sportivo», continua Boscu, che da ex atleta ha un unico cruccio. «L’unica disciplina che ci manca è l’atletica, la speranza dell’amministrazione è di portare in città una società, magari costruendo una pista nella zona degli hangar».

