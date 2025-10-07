Dall’Amleto “in Purple” di Valentino Mannias a Gianmarco Tognazzi 

Un viaggio emozionante tra le umane passioni, dai miti antichi ai testi contemporanei, tra intriganti ritratti d’artista e brillanti commedie con la Stagione 2025-2026 organizzata dal Cedac al Teatro Comunale Akinu Congia di Sanluri con la direzione artistica di Valeria Ciabattoni. Undici titoli in cartellone da ottobre ad aprile con nomi di spicco della scena nazionale e non solo, da Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, a Gianmarco Tognazzi, Mario Perrotta, Antonio Cornacchione, Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri di “Un posto al sole”) e Marina Lorenzi, Marco e Marianna Morandi con Marcello Sindici, il poliedrico Kulu Orr, Valentino Mannias (Premio Ubu 2024, nel cast della serie “Il Mostro” su Netflix), Nina Pons con i performers e musicisti Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro e Tokinari Yahiro, David Wright con il NY Fellowship Choir e la compagnia Oltrenotte.

Il progetto

«Siamo molto soddisfatti del bellissimo calendario teatrale che stiamo proponendo», afferma il sindaco di Sanluri Alberto Urpi. «C’è tanta attesa per questo programma da parte del nostro pubblico sempre in crescita. L'anno scorso abbiamo registrato il sold out in tutte le date e questa stagione contiamo di replicare perché portiamo a teatro attori, artisti e registi di fama nazionale e internazionale. Le premesse per un’ottima stagione ci sono tutte, noi continuiamo a investire nella cultura anche con il nostro teatro agli ex Scolopi, perché possa essere un centro di riferimento per il territorio».

I protagonisti

Una ricca programmazione che spazia tra le “Metamorfosi” di Ovidio, che contiene «una grandiosa rappresentazione del carattere instabile, precario e illusorio della realtà», nella mise en scène di Andrea Baracco, con Nina Pons e i tamburi giapponesi dei Munedaiko, incentrata sui racconti de “L’Origine”, con la fine del Caos e la nascita dell'umanità, la storia di “Apollo e Dafne”, con la passione sfrenata del dio per la ninfa in fuga e infine il tragico volo di “Fetonte” e “Hamlet in Purple”, una rilettura del capolavoro di William Shakespeare firmata da Valentino Mannias, protagonista sulla scena con il musicista e compositore Luca Spanu e con le marionette de Is Mascareddas, con un'inedita versione della tragedia del Principe di Danimarca.

La prima

Inaugurazione – il 26 ottobre – con “Paul McCartney e i Beatles / Due Leggende” con Gianmarco Tognazzi (voce narrante) e il Trio Saverio Mercadante (Rocco Debernardis al clarinetto, Roberto Corlianò al pianoforte e Francesco Tizianel alla chitarra) dove l’attore romano ripercorre la straordinaria parabola artistica (e le vicende umane) dei Fab Four, che hanno rivoluzionato la cultura e l'estetica musicale negli anni Sessanta. Tra indimenticabili melodie, Gianmarco Tognazzi dà voce a Paul McCartney, cantante e bassista nonché autore di alcuni dei maggiori successi della storica band, come “Yesterday” e “Michelle”, “Eleanor Rigby”, “Yellow Submarine”, “Penny Lane”, “She's Leaving Home”, oltre a “Lady Madonna”, “Hey Jude”, “Get Back” e “Let It Be”.

