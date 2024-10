Dall’America per scoprire le origini 

I figli di Cuglieri, emigrati un secolo fa in America, sono rimasti intimamente legati al paese d’origine. Il lampadario che ancora illumina la Basilica di Santa Maria della Neve è il segno tangibile del profondo affetto di 167 cittadini che, stabilitisi a Buenos Aires, nel 1914 lo donarono alla comunità. A loro e a tutti gli altri emigrati, il Comune dedica l’evento “Turismo delle radici”. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti per un progetto, pianificato l’anno scorso con l’adesione al comitato promotore del “Turismo di ritorno, alla scoperta delle origini”, quando l'esecutivo di Andrea Loche aveva sottoscritto il protocollo d’intesa con Rete destinazione Sud, patrocinato dal ministero degli Esteri.

Le storie

Sono tante le storie dei cuglieritani emigrati nell’America del Sud a fine Ottocento e primi del Novecento, con la speranza di costruirsi un avvenire. C’è quella di Juan Sias, emigrato all’inizio del secolo scorso, a cui è stata dedicata una scuola nelle sperdute lande della Patagonia per le sue opere meritorie nel sociale. E ancora Ugo Motzo che nel 2001 arrivò a sorpresa a Cuglieri, proveniente da Buones Aires, alla ricerca dei suoi parenti e scoprì che l’unica cugina rimasta in vita si trovava a Perfugas.

Il progetto

Il Comune intende valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e delle tradizioni facendo conoscere la storia familiare e la cultura ai discendenti dei cuglieritani che risiedono all’estero e vogliono conoscere le proprie origini. Ed ecco una due giorni ricca di eventi. Il suggestivo ex Seminario teologico e il suo chiostro domani ospiteranno la mostra sull’emigrazione delle radici “Testimonianze”, quindi il convegno “Ajò a s’America”, per raccontare e riannodare la storia delle ondate migratorie sarde tra fonti, metodologie e testimonianze, a cura dell’associazione culturale Marafé. Contestualmente apre “Gusto e sapori”: in vetrina agroalimentare, enogastronomia e artiginato a cura del Centro commerciale naturale. Ancora il laboratorio di genealogia e ricerca “Tra rami e stirpi”, sempre a cura di Marafé. Alle 18 canti sacri e profani a Cuncordu dei cori cuglieritani sos Cantores e su Cuncordu; alle 21 Dulce de Leche, musica popolare e cantautoriale dell’America Latina. Domenica dalle 10 “Gusto e sapori”, alle 15 visita guidata nel centro storico, poi la presentazione del libro “Non gli bastano le stelle?” di Giovanni Arcai, nella sala della Comunità montana. Gran finale con i canti de sos Cantores e su Cuncordu.

