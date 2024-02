Dall’altra parte scalpita Simeone 

Giovanni Simeone torna oggi da ex a Cagliari, ma per lui difficilmente ci saranno applausi. Una storia d'amore finita male, quella tra il Cholito e i rossoblù. Prima stagione (2019-20) da grandi numeri con 12 gol. L'anno dopo, i gol sono solo 6. Il divorzio è alle porte e infatti, dopo aver giocato pochi minuti alla prima giornata contro lo Spezia, viene ceduto al Verona. Niente saluti via social, come Simeone ha sempre fatto in passato e farà in futuro, e la sensazione di rapporti tutt'altro che ottimi con qualche compagno, come dimostrato dalla cattiveria messa in campo quando il Cholito ritrova il Cagliari da avversario. Lo 0-0 a Verona, una vittoria pesantissima al ritorno, nella sua prima volta da ex in Sardegna, festeggiata sopra le righe. Un ko che porta all'esonero di Mazzarri e, di fatto, condanna alla retrocessione i rossoblù. (al.m.)

