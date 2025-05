Dall’altra parte del mare c’è la parola presente 

Una rassegna nata per avvicinare gli scrittori ai lettori, arrivata alla 12esima edizione e ancora più ricca di momenti di spettacolo. Torna ad Alghero “Dall’altra parte del mare”, festival letterario internazionale organizzato dall’associazione Itinerandia, in collaborazione con Libreria Cyrano. Dal 26 al 29 giugno si intrecciano narrativa, saggistica, giornalismo, teatro e musica, luci e ombre, drammi e speranze dei nostri giorni. Il tema è “la parola presente”, un lungo viaggio tracciato dai libri e dalle parole, come ben racconta l’illustrazione realizzata per il festival dall’artista Toni Demuro.

La parola innanzitutto, come quella dei due autori pubblicati dalla prestigiosa istituzione culturale che compie cento anni: l’Enciclopedia Treccani.Il critico musicale e conduttore radiofonico (Fahrenheit) Felice Liperi che in “La canzone italiana” racconta il mutare delle mode musicali e sociali e Mattia Diletti, professore e ricercatore a La Sapienza di Roma, autore di “Divisi. Politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo” sulla radicalizzazione politica degli Usa e le conseguenze sulle democrazie occidentali.Poi uno sguardo alla guerra tra Israele e Palestina, al centro dell’incontro con il giornalista Gad Lerner autore di “Gaza. Amore e odio per Israele” (Feltrinelli).La memoria torna nel romanzo di una delle più premiate scrittrici catalane, Imma Monsó, che con “La maestra e la bestia” (Feltrinelli), imbastisce una storia familiare in cui affiorano i fantasmi della dittatura franchista. Un memoir, ancora, “La moda non è un mestiere per cuori solitari” (Bompiani) di Patrizia Sardo che racconta la sua vita nella moda, a fianco di Antonio Marras.

Interludi musicali dell’Istituto “Giuseppe Verdi” di Alghero, mentre l’apertura sarà affidata al Coro di Florinas. Nelle tenute Sella & Mosca quattro aperitivi in giallo con Sandrone Dazieri (“Uccidi i ricchi”, Rizzoli); Susana Martin Gijón (“Progenie”, Ponte alle Grazie); Rosa Teruzzi (“La giostra delle spie”, Sonzogno) e Enrico Pandiani (“Rimorsi”, Rizzoli).Infine tre spettacoli teatrali: “Da grande taglierò ombrelli” di e con il filosofo-performer Rik DuFer (26 giugno); “Moby Dick. Sebbene molti abbiano tentato” di e con Roberto Mercadini (27 giugno) e “Stai Zitta!”, dal libro di Michela Murgia, con Antonella Questa, Valentina Melis, Lisa Galantini e la regia di Marta Dalla Via (28 giugno).

