Dall’altra parte del mare… c’è Alghero 

Dalla poetessa e attivista nicaraguense Gioconda Belli alla finalista dello Strega 2023 Maria Grazia Calandrone, dall’argentino Andrés Neuman alla madrilena Aroa Moreno Durán per le storie in lingua spagnola, da Stefano Fresi ad Amanda Sandrelli (passando per Gigio Alberti) per le narrazioni teatrali. Così, Alghero è pronta ad accogliere, dall’8 all’11 agosto, in piazza Sulis, il festival Dall’altra parte del mare, che ritorna con la consueta sezione estiva internazionale.

La filosofia

Il festival giunge alla sua XI edizione ed è ideato e curato dai librai (solida coppia, sono moglie e marito) Maria Luisa Perazzona ed Elia Cossu dell’associazione Itinerandia con la collaborazione di Monica Bedana, traduttrice letteraria e alla guida della Scuola dell'Università di Salamanca in Italia. Come spiegano Perazzona e Cossu: «Le biografie degli ospiti tracciano un ideale viaggio letterario che approda ad Alghero partendo dall’Argentina, attraversa il Nicaragua, la Spagna e l’Italia».

Preludi

Ogni serata si aprirà con i Preludi Musicali curati dagli allievi dell’Istituto artistico musicale Giuseppe Verdi di Alghero che saranno accompagnati da Anna V. Vilari e Raimondo Dore. «Tornerà anche il momento conviviale della domenica in forma di aperitivo letterario in collaborazione con l’azienda agrituristica Sa Mandra e le Tenute Sella & Mosca. L’azienda aprirà al pubblico le porte della sua tenuta domenica 11 agosto», concludono i promoter.

Gli spettacoli

Il filo conduttore degli eventi in programma sarà il tema “Nuotare controcorrente”. «Ogni autore ospite del festival interpreterà questo tema in base alle proprie esperienze di vita e di scrittura, e così sarà anche per i reading letterari», sottolineano Perazzona e Cossu. In “Don Chisciotte della Mancia” (8 agosto) l’attore Stefano Fresi racconterà Miguel de Cervantes accompagnato dalle musiche di Salvatore Maltana e Massimo Russino Il 10 agosto lo spettacolo “Il ritmo delle onde. Omaggio a Maria Lai” svelerà la sorellanza artistica nata nel nome dell’artista di Ulassai e costituita da Amanda Sandrelli (voce recitante) e dalla regista Chiara Caselli, autrice delle immagini. L’11 agosto, l’ultimo reading in programma: “Ahi, Sudamerica” dove Gigio Alberti, attingendo alle parole di autori di culto come Cortazar o Soriano, traccerà il ritratto di un intero continente. Musiche di Zaira Zingone e Graziano Solinas.

Romanzi e poesia

Ad aprire il festival, l’8 agosto, sarà lo scrittore e poeta argentino Andrés Neuman, considerato uno degli autori più rilevanti del panorama letterario in lingua spagnola, che dialogherà con Raffaele Sari del suo romanzo “Ombelicale” edito da Einaudi. Il 9 agosto una delle voci più autorevoli dell’America Latina, la nicaraguense Gioconda Belli, che dell’arte di nuotare controcorrente ha fatto la propria cifra stilistica, non solo in letteratura ma anche nella vita. Belli dialogherà della sua raccolta poetica “Il pesce rosso che ci nuota nel petto” (Molesini Editore) con la giornalista Cristina Nadotti e sarà anche la protagonista del reading poetico “Tra due sponde” con Elisa Biagini e l’accompagnamento dei musicisti Mauro Uselli (flauto) e Giangiacomo Carta, al pakhawaj. Il 10 agosto la scrittrice e poetessa madrilena Aroa Moreno Durán dialogherà del suo romanzo “Bassa marea” (Guanda) con la giornalista Anna Veneruso. L’11 agosto tornerà Elisa Biagini, poetessa, traduttrice e insegnante di scrittura nella sede fiorentina della New York University. Durante l’aperitivo letterario a Sa Mandra, Biagini converserà della sua raccolta poetica “Filamenti” (Einaudi) con Joan-Elies Adell e Stefano Resmini. La sera, infine, a Putifigari, la poeta, narratrice , conduttrice e autrice Rai Maria Grazia Calandrone incontrerà il pubblico per un dialogo con Patrizia Sardo Marras sul suo ultimo, toccante romanzo autobiografico “Dove non mi hai portata”, Einaudi. (red. est.)

RIPRODUZIONE RISERVATA