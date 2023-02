Dall’alcol ai panni stesi: tutti i divieti 

Limiti meno stringenti sugli orari al consumo di alcol per strada nelle zone rosse (soprattutto quelle della movida, per intendersi): non più h24 ma divieto dalle 22 alle 6 (ferma restando la possibilità del sindaco di fissare regole più severe all’occorrenza). Quindi multe per chi chiede l’elemosina ma solo se finge menomazioni, utilizza cartelli, animali o minori e condiziona la libertà di movimento degli altri (per esempio ostacolando l’ingresso in auto o in un negozio, etc.); identico provvedimento per chi dorme in strada (divieto di bivacco). E ancora: no al fumo e all’utilizzo della plastica in tutte le spiagge cittadine tutto l’anno (prima solo da giugno a ottobre), quindi sanzioni fino a 500 euro per chi pur avendo a disposizione spazi interni (come un cavedio) stende i panni «dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie o piazze pubbliche». E stretta anche attorno venditori ambulanti e gli artisti di strada che non potranno svolgere la propria attività entro 50 metri dalle scuole, chiese, ospedali etc.

L’ultimo miglio

Arriva all’ultimo miglio il regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana: ieri la commissione Sicurezza ha approvato (con 6 voti favorevoli e 4 contrari) il maxiemendamento che in tredici punti “armonizza”, come aveva chiesto in Consiglio il sindaco Paolo Truzzu, alcuni aspetti del testo deliberato dalla Giunta alla fine del 2021. Adesso, salvo imprevisti, martedì prossimo il nuovo documento arriverà in aula per l'approvazione e le novità saranno in vigore già a marzo. «Con questo regolamento Cagliari avrà la possibilità di scoraggiare certi atteggiamenti, dai danni all’arredo urbano alla malamovida, e dà alla polizia locale gli strumenti per intervenire», spiega Marcello Polastri, presidente della commissione

Le novità

Al di là della correzione di alcuni aspetti formali (inizialmente si dava alla Giunta il potere di decidere sulle zone rosse, cioè le aree sensibili come piazze, stazioni, cimiteri, luoghi di culto, edifici di pregio, ospedali, questura, mentre questa è una prerogativa del Consiglio), il nuovo testo conferma alcuni paletti (come il divieto dormire per strada) ma, dice Polastri, «è figlio del buonsenso. Dobbiamo far capire, a chi ancora non lo avesse colto, che se tutti ci comportiamo in un certo modo viviamo meglio la città. L’obiettivo è una città più pulita e vivibile».