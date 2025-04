Dall’alba in piazza: «Ha fatto la storia» 

Giulio, 20 anni, è arrivato alle 4 del mattino in piazza San Pietro. È partito da Mantova. Poche ore di sonno in un bed and breakfast nel quartiere Trionfale. È uno dei primi a presentarsi al varco di accesso al sagrato della Basilica. «Non potevo mancare», dice con malcelata emozione, «è un appuntamento con la storia. Volevo salutare il Papa che ha segnato gli anni della mia adolescenza e della mia crescita spirituale». Via della Conciliazione è un’onda buona di persone, si avanza con passi veloci verso la meta con la speranza di varcare la soglia della Basilica. Irrilevanti i tempi di attesa, lunghissimi, almeno otto ore, ma quello che conta è vedere per l'ultima volta il Papa del sorriso e della misericordia.

Giovanni è arrivato da Bonorva insieme alla moglie e al figlio. Il primo tentativo di entrare nella piazza San Pietro è fallito, «ma ci riproverò», assicura con lo sguardo rivolto al Cupolone. Corrado, cagliaritano che vive a Firenze, ci è riuscito. È visibilmente commosso, bloccato dall'emozione. Tra le presenze sarde, da annoverare anche monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, che raggiunge la Basilica Vaticana per partecipare alla messa della Conferenza episcopale presieduta dal cardinale Matteo Zuppi.

“Il volto sereno”

Ma a San Pietro c’è davvero tutto il mondo. Teresa, suora messicana, ha avuto la possibilità di entrare a Santa Marta. Ha pregato nella cappella della residenza dove viveva il Santo Padre. Ha visto Francesco adagiato nella bara in legno col segno della sobrietà e della semplicità da lui sempre invocate. «Aveva il volto sereno. Un’immagine lontana dalla sofferenza associata alla morte. Mi ha trasmesso – dichiara al tg di Videolina – un sentimento di tranquillità». Laura, romana, si allontana in lacrime dalla piazza: «Ci mancherà la sua tenerezza e il suo amore per gli ultimi, gli esclusi, i poveri. Ci lascia un insegnamento straordinario che travalica i confini della fede. Le sue idee hanno anche una forte connotazione sociale e politica. Siamo di fronte a una figura rivoluzionaria. Chissà che cosa accadrà ora. Spero che il successore percorra la strada già tracciata».

Zhang, sacerdote cinese, è in fila da quattro ore sotto il sole di una radiosa e caldissima mattinata romana: «Francesco è stato il Papa del confronto e ha dialogato anche col governo di Pechino per la causa dei cattolici del mio Paese che sono circa 30 milioni, una minoranza che vuol far sentire la sua voce. Ma è stato anche un punto di riferimento sui temi della pace, della tutela del creato e dell'ambiente, e per i diritti degli emarginati».

Qualcuno formula l'ormai classico auspicio “Santo subito”. Don Carlos, brasiliano di Natal, città dello Stato del Rio Grande do Norte, fa parte della Commissione per l'America Latina della Santa Sede: «Il Papa – rammenta - partecipò a varie riunioni. Il mondo latino americano era nel suo cuore. Mi colpiva ogni volta la sua memoria prodigiosa. Ricordava dettagli minimi degli incontri precedenti, che richiamava puntuale nei nuovi appuntamenti». Anche don Carlos attende da ore di rendere omaggio al Pontefice venuto dalla fine del mondo.

Il saluto

È un abbraccio collettivo, una coralità straordinaria, la piazza, circondata dal colonnato del Bernini, è un cuore pulsante, immagini che entrano nella storia. Un evento planetario su cui si accendono le telecamere delle tv di ogni parte del mondo. Sotto lo sguardo vigile degli addetti alla sicurezza dotati di tecnologie sofisticate anti-terrorismo (ci sono anche le apparecchiature per intercettare i droni e i cecchini sui tetti delle abitazioni circostanti) tutto si svolge in modo composto senza impazienza e nervosismo. C’è persino il tiktoker napoletano («con un milione di follower») che chiede ai fedeli chi sarà il prossimo Papa. Ma i pellegrini che si avviano verso la Basilica pensano solo a Francesco.

