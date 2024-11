«Dall’Africa per inseguire un sogno» 

Un viaggio quasi impossibile alla ricerca di una vita nuova. Quella di Gibbill Darboe e Abdulrhaman Diagne è una storia iniziata il 19 giugno del 2013 quando con un barcone sono arrivati a Lampedusa prima e in Sardegna poi. Da quasi dieci anni Guspini è la loro casa.

Il progetto

«Il viaggio – racconta Abdulrhaman Diagne, 33 anni, proveniente dal Senegal – è durato circa un anno. È stato pericoloso, ma nella mia mente pensavo solo una cosa “Se arrivo sono felice, se non arrivo ringrazio lo stesso per averci provato”».

Sullo stesso barcone c’era anche Gibbill Darboe, 33 anni, del Gambia: eppure loro si sono incontrati solo in Sardegna.

«Sono stato per un anno a Vallermosa , ho trascorso a Solanas qualche mese e poi mi sono trasferito a Guspini, ormai il mio paese dal 2016 – prosegue Diagne –. Qui ho fatto molti lavori, imparati diversi mestieri fino al mio attuale impiego da aiuto chef nell’hotel Sa Rocca». Proprio nella struttura alberghiera guspinese è avvenuto l’incontro con Gibbil. «Nel mio villaggio lavoravo come falegname e questo mi ha facilitato nel trovare lavoro in Italia – ricorda il giovane del Gambia –. Anche se mi manca mia figlia, qua ormai mi sento come a casa. Ringrazio tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno aiutato in questo percorso. Sono venuto qui principalmente per aiutare la mia famiglia e sono lieto di poter dire di esserci riuscito solo grazie al mio lavoro a Sa Rocca come manutentore. Grazie al mio lavoro sono riuscito ad avere il permesso di soggiorno».

La vita a Guspini, per entrambi, è stata fin da subito molto diversa rispetto a quella che avevano condotto nei loro paesi d’origine. In dieci anni Abdulrhaman e Gibbill hanno stretto nuove amicizie, conosciuto una cultura del tutto nuova e messo insieme esperienze preziose per la costruzione del loro sogno. «Quest’anno sono riuscito persino a prendere la patente, grazie alla gentilezza e alla disponibilità del mio istruttore di scuola guida Pierpaolo Tuveri – si entusiasma Diagne –. Sono molto felice di avere conosciuto Gibbill e di averlo come coinquilino, siamo come due fratelli».

Gli amici

Aggiunge Gibbill: «Molto spesso trascorro le mie giornate libere con amici che vivono qui a Guspini o a Cagliari che mi hanno aiutato e mi hanno fatto sentire come a casa. Quando sono tornato poco tempo fa nel mio villaggio per sposarmi avevo due valige ma ho regalato tutto quello che avevo. Il mio desiderio in futuro sarebbe quello di tornare in Africa per stare con la mia famiglia, i miei amici, ma soprattutto per poter riabbracciare e vedere crescere mia figlia».

RIPRODUZIONE RISERVATA