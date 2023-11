Dall’addio del M5S a Campus possibile reazione a catena su Carbonia e Porto Torres 

Reazione a catena. La consiliatura sassarese, al momento appesa a un filo, potrebbe, cadendo, produrre un terremoto a vasto raggio nell'isola. Sarebbero i frutti del movimento carsico sotteso all'unione del campo largo del centrosinistra che, erodendo gli equilibri politici, è pronta a scatenare ripercussioni in almeno due giunte del nord e sud Sardegna. Lontano dai microfoni, trapela negli ambienti del campo largo un intento chiaro: occuparsi, appena risolto l’affaire Sassari, di Carbonia e Porto Torres. Due comuni capitanati, guarda caso, da un paio di sindaci, rispettivamente Pietro Morittu e Massimo Mulas, espressione del Pd. E dove i pentastellati siedono in minoranza dopo aver peraltro ricoperto, nel precedente mandato, la poltrona di primo cittadino.

Nuovi assetti

Entrerebbero in discussione anche gli assetti dei due “governi”, impossibile sapere con quali tempi, nel caso i quattro esponenti del Movimento abbandonassero il sindaco Nanni Campus lasciandolo a corto dei numeri per reggere la compagine civica che da tre anni puntellano coi loro voti. Le indiscrezioni testimonierebbero allora una sorta di do ut des tra le parti e la volontà di far quadrare tutte le posizioni fuori asse dello schieramento, di cui Alessandra Todde è stata eletta condottiera, in vista dell'agone regionale. Una mossa, che se si rivelasse vera, andrebbe a incidere su giunte e maggioranze più giovani di quella del capoluogo turritano, assurta al comando nel 2019, mentre quella di Carbonia si è insediata nel 2021 e Mulas ha cominciato ad amministrare dal 2022. In realtà la stessa Todde, a margine del convegno sul regionalismo differenziato di qualche mese fa a Sassari, aveva fatto notare proprio l'anomalia di Carbonia.

Avviso di sfratto

Anomalia che ora ritorna in auge nel contesto di Palazzo Ducale definito ormai “insostenibile” da fonti accreditate, e dove il pressing politico si fa soffocante. In cui sono i pentastellati Maurilio Murru, Laura Useri, Patrizia Zallu e Federico Sias, a farne le spese. Con il primo, presidente del consiglio comunale, ed eletto a inizio consiliatura, che avrebbe ricevuto l'invito a lasciare l'incarico in tempi brevi e, nel caso si rifiutasse, gli verrebbe strappato di dosso il simbolo cinquestelle. Allo stesso modo gli altri tre sarebbero stati destinatari di un avviso, che sa di sfratto in un senso e nell'altro, con sole due opzioni percorribili: mollare i civici e tornare in minoranza con la divisa del Movimento, oppure restare in maggioranza ma spogliandosi delle cinque stelle. Insomma un bivio che, si presume, stia mettendo a dura prova la tempra dei pentastellati sassaresi. Anche perché lo strano matrimonio contratto con Campus si era rinforzato nel tempo includendo Useri in giunta con l'incarico di assessora alla Cultura, a segnalare una convinta adesione al progetto. Eppure, affermano a taccuini chiusi dal campo largo, sarebbe stato il primo cittadino a rifiutare ogni richiesta dei 5S negli ultimi mesi rendendo il rapporto impossibile. La “querelle Sassari” dovrebbe concludersi entro il weekend, aprendo però altre pesanti pratiche in Sardegna. Con conseguenze tutte da decifrare.

RIPRODUZIONE RISERVATA