Dall’addio all’accordo sul clima al ritorno della pena di morte 

Washington. Gli Stati Uniti fuori dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’accordo globale sulle tasse dell’Ocse e da quello sul clima di Parigi. Ma anche la grazia ai rivoltosi del 6 gennaio e l’allentamento delle regole per consentire licenziamenti più facili per i dipendenti federali. Donald Trump ha lanciato la sua «rivoluzione del buon senso» per voltare pagina rispetto agli ultimi quattro anni e avviare una «nuova era» per gli Stati Uniti. Revocando 78 dei decreti esecutivi di Joe Biden, il presidente ha firmato una serie di provvedimenti per imprimere il marchio dell’America First alla sua Casa Bianca.

Nessun decreto li prevede al momento, ma Trump ha affermato che potrebbe imporre i dazi al 25% contro Messico e Canada a partire dall’1 febbraio. Il presidente ha ordinato anche l’uscita dall’accordo globale sulle tasse dell’Ocse, che prevede, fra l’altro, una minimum tax del 15% sulle multinazionali. Un addio accompagnato dalla valutazione di misure di ritorsione contro i Paesi che applicano prelievi “extraterritoriali” sulle multinazionali a stelle e strisce.

Trump ha graziato tutti i 1.500 rivoltosi accusati di aver compiuto reati nell’assalto al Congresso. TIkTok continuerà a essere disponibile negli Stati Uniti per i prossimi 75 giorni, durante i quali si cercherà un acquirente. Posticipando l’entrata in vigore del divieto, Trump ha spiegato che vorrebbe almeno il 50% di TikTok in mani americane. Il provvedimento sui generi sancisce che sono solo due, “maschio e femmina”. Il Golfo del Messico invece cambia nome e diventa Golfo dell'America e poi addio al decreto esecutivo non vincolante firmato da Joe Biden che puntava ad aumentare i veicoli elettrici.Dichiarata anche l’emergenza energetica per perseguire il “drill baby drill”, l’espansione delle trivellazioni per rilanciare il boom energetico. Infine, Trump ha firmato un ordine che ripristina la pena di morte federale, cancellando la moratoria voluta da Biden nel 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA