Dall’Abi d’Oru oggi le ricette di Barù  

Appuntamento alle 15 su Videolina di “Braci by Barù beach edition” in onda llo straordinario teatro dell’Abi d’Oru Hotel sull'incantevole golfo di Marinella.

Barù (foto) ospita Pierluigi Putzu, chef sardo che ha lavorato in Italia e all’estero ma da qualche anno lavora stabilmente in Costa Smeralda. In questa puntata Barù realizzerà un piatto leggero estivo molto buono: gamberi rossi e passata di ceci. Mentre la seconda ricetta, verrà realizzata a quattro mani con il suo ospite.

