Alle 21 su Videolina “Braci by Barù beach edition”, in onda dallo straordinario teatro dell’Abi d’Oru Hotel sull’incantevole golfo di Marinella.

Barù (foto) , che in ogni puntata ci svela i segreti della tecnica culinaria del barbeque, oggi ospiterà lo chef Roberto Okabe. Brasiliano di nascita, genitori giapponesi, dopo essersi formato in Brasile e stati Uniti approda in Italia dove risiede ormai da molti anni. Definisce la sua cucina creativa, allegra e fedele.

