Dalla veterana cos alla retrocessa Olbia sono cinque le sarde ai nastri di partenza 

Sono cinque le squadre sarde che parteciperanno al prossimo campionato di Serie D. Sarà il terzo anno di fila nella categoria per la Costa Orientale Sarda Sarrubus-Ogliastra (il sesto, se si considerano i tre anni sotto la denominazione Muravera), il quarto consecutivo per l’Atletico Uri e il secondo per il Latte Dolce. Dalla Serie C arriva l’Olbia che, se dovesse risolvere i problemi societari, potrebbe fare domanda di ripescaggio, mentre dell’Eccellenza fa ritorno, dopo una stagione, l’Ilvamaddalena.

I maddalenini hanno blindato il tecnico della promozione, Carlo Cotroneo, che al momento si trova a Loreto ed entro la fine del mese rientrerà in Sardegna per organizzare la nuova stagione con la preparazione atletica che partirà tra il 20 e il 22 luglio. «Le compagini isolane sono sempre combattive», esordisce Cotroneo, «come nella stagione appena conclusa, la Cos potrebbe avere qualcosa in più rispetto alle altre. L’Olbia, se non dovesse essere ripescata, considerato il blasone proverà a riprendersi subito la C. Noi, Uri e Latte Dolce dovremo fare un campionato importante per stare alla larga dalla zona bassa».L’allenatore romano pensa anche al girone. «Si parla di qualche novità e cioè di poterci confrontare con formazioni del Nord Italia. Ho letto di un girone con squadre del Piemonte, della Lombardia e anche della Liguria. Sarebbe bello cambiare. Una nuova esperienza e una novità anche per me. Quando ho allenato Ladispoli e Tivoli abbiamo affrontato formazioni del Centro-Sud. Tra l’altro l’anno del Ladispoli abbiamo condannato il Castiadas, mentre nel periodo a Tivoli proprio l’Ilva. Formazioni sarde poi da me allenate. Con i sarrabesi lottavamo per il salto di categoria ma ci fermò il Covid, con la mia attuale squadra abbiamo vinto. Comunque sarà la Lega alla fine a decidere la composizione del girone».

Sulla rosa «confermeremo i ragazzi del posto e alcuni che si sono ben ambientati. Poi serviranno almeno dieci, dodici fuori quota. Chiaramente inseriremo giocatori esperti nella categoria. La società è scottata dalla retrocessione di due anni fa e non dobbiamo lasciare nulla al caso». Anche Cos e Uri hanno confermato, rispettivamente, i tecnici Francesco Loi e Massimiliano Paba.

RIPRODUZIONE RISERVATA