Dalla Vergine del Montenero al Cristo  

La festa del Redentore è uno scrigno di memorie. Che i nuoresi custodiscono nella mente e nel cuore. Ne racconta la storia Marina Moncelsi di Istasac: «Prima che la statua del Redentore svettasse sulla cima dell'Ortobene – ricorda la studiosa – la montagna era il luogo prediletto per le villeggiature estive delle famiglie che avevano la fortuna di possedervi una casa per le vacanze. Potevano contarsi sulle dita di due mani, anche se per tutto l'anno il Monte era frequentato dai caprari. Ed è qui che, fino al 1901, la festa estiva, il 22 agosto, era quella dedicata a Nostra Signora di Montenero dove, già da tre secoli, sorgeva una chiesetta - tutt'ora presente - chiamata "della Madonna del Monte"».

Devozione

Marina Moncelsi ricorda anche chi la edificò: «Fu costruita dai fratelli Melchior, Giannangelo e Pier Paolo Pirella a compimento del voto, quando di ritorno da un pellegrinaggio in Toscana (santuario di Montenero vicino Livorno) furono colpiti da una tempesta e invocarono la Vergine affinché li salvasse. Al rientro fecero erigere una chiesa».

Pagine di storia

Vicende rivissute oggi da Marina Moncelsi e altri due ricercatori, Michele Pintore e Lucia Becchere: «Il 6 luglio del 1899 Papa Leone XIII volle che venissero eretti 19 monumenti del Cristo Redentore in cima ad altrettante montagne fu il canonico Pasquale Lutzu, che divenne poi presidente onorario del comitato "Pro erigendo monumento", a indicare l'Ortobene. Per questa operazione colossale voluta dai nuoresi venne contattato lo scultore di fama Vincenzo Jerace. L'inaugurazione era prevista per il 17 giugno 1900 (Anno Santo), ma l'evento fu rinviato per un lutto che colpì lo scultore. L'anno successivo la scultura venne imbarcata per la Sardegna divisa in blocchi. Venne poi trasportata al Monte con carri a buoi. L'inaugurazione venne spostata al 29 agosto, la città cominciò a animarsi dal 25. Il 29 agosto 1901 erano presenti circa 8mila fedeli».

Mano protettrice

«Dal giorno, con grande commozione, la festa prosegue cambiando a volte le usanze: ma ciò che conta è la devozione». I racconti dei più anziani riportano che il Redentore avrebbe steso la sua mano protettrice su tutta la Sardegna, portando pace tra Stato (che aveva condotto una guerra contro il banditismo) e un'Isola abbandonata. ( g.pit. )

