Dalla vendemmia di Sorgono ai dolci tradizionali di Belvì 

Fine settimana ricco di eventi a Sorgono per “Sa ’innenna”, manifestazione inserita nel circuito di Autunno in Barbagia. Occasione per visitare la capitale del Mandrolisai che a partire da sabato alle 9 mette in mostra il centro storico, le bellezze naturali e archeologiche del territorio.

Tra stand di prodotti tipici, mostre ed esposizioni, saranno come sempre viticoltura e vino i grandi protagonisti della festa.

Si potrà assistere alla vendemmia tradizionale, alla pigiatura e alle altre fasi della produzione e soprattutto partecipare da sabato fino a lunedì all’ottava edizione di Wine&Sardinia, vetrina delle espressioni più significative della cultura vinicola dell’Isola.

Nel fine settimana Autunno in Barbagia fa tappa anche a Belvì. Il paese incastonato tra le montagne e circondato da boschi di nocciole, castagni e noci propone le sue eccellenze, a iniziare da “Is caschettes”, deliziosi dolci della tradizione un tempo riservati alle grandi occasioni come feste religiose e matrimoni.

Saranno due giorni di tradizioni tra mostre, “Ajo a giogare”, “su giogu de su cignedhu”, cottura arrosto delle castagne nella caratteristica padella gigante e distribuzione gratuita, esibizione itinerante del coro “Bachis Sulis” di Aritzo, balli in piazza e lo spettacolo “Barbagia in festa” di Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

