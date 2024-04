Dalla tv al teatro: arriva Pojana con i suoi fratelli 

Erano provinciali, pezzi di pane. Emigravano a Roma per sfuggire alla miseria, le donne facevano le servette, gli uomini si arruolavano. E poi, eccoli: padroncini avidi. Di colpo cattivi. Evasori, razzisti, ottusi.

Andrea Pennacchi, una vita dedicata a teatro, cinema, tv e narrativa, racconta il Nord Est in “Pojana e i suoi fratelli”, di scena domani e dopodomani al Massimo di Cagliari, e poi ad Alghero e Arzachena. Un salto dal programma cult “Proganda live” al palcoscenico per raccontare storie sconosciute fuori dai confini della cosiddetta Padania. «Pojana fa da trait d’union, da collante ai vari ritratti, e i personaggi sono fratelli e sorelle», anticipa il teatrista. «Si tratta di una serie di monologhi con un’importante parte musicale, ambientati in una terra immaginaria».

Che invece esiste.

«Direi proprio di sì».

Lei propone temi importanti, ma non c’è il rischio che davanti a un diffuso analfabetismo funzionale arrivino a una ristretta cerchia?

«Di certo a un pubblico come quello di “Progaganda live” arriva, e a maggior ragione arriva, diretto e chiarissimo, a chi viene a teatro. Certo, poi, sui social girano i miei sketch in pillole e lì, sì, il malinteso purtroppo capita».

Il linguaggio artistico, forse in questo momento ancora di più, è uno strumento importante.

«Sì, io ci credo molto, ci provo e poi certo, il malinteso è in agguato ma se uno non ci prova come fa a saperlo»?

I suoi personaggi parlano anche di incidenti sul lavoro: quello di Suviano ha colpito tutti.

«C’è una casistica di morti sul lavoro impressionante. Io posso raccontare le storie. Tra queste quella del morto d’amianto, un problema che ho studiato, ne ho parlato con gli operai. È anche vero che c’è un atteggiamento verso il lavoro che lascia ampie finestre aperte, e lì si può intervenire. Tenendo conto che non si può prevedere tutto».

Un altro tema sono le migrazioni: in Sardegna lo conosciamo bene perché tanti sono partiti con la valigia di cartone legata con lo spago.

«Anche noi veneti, andavamo in Sud America, solo che ce lo dimentichiamo. Col teatro teniamo viva la memoria, non quella che troviamo sui libri, ma quella costante, emotiva. È un attimo: quando si arriva ad avere un po’ di benessere non si hanno più le priorità che erano, per esempio, quelle dei nostri nonni, e tendiamo a scordare che noi, o perlomeno la nostra famiglia, ha avuto fame o il pensiero di andarsene. E quando arrivano i disgraziati a casa nostra gridiamo: “Via, scrocconi maledetti”. È una condizione dell’umanità, eppure chi ha di più dovrebbe dare una mano».

Dovrebbe.

«Sì, però: se è vero che emergono i sentimenti più virulenti come il razzismo o l’indipendentismo, quelle stesse persone danno vita a un movimento di volontariato particolarmente attivo. Ci nutriamo di contraddizioni. La vita vera è diversa, complessa, più interessante».

I suoi personaggi parlano tanto di denaro.

«Fatturare, evadere: io gioco con queste cose qua».

E le armi?

«C’è sempre stata la fascinazione per le armi, non è una cosa solo americana, e in Italia non è solo veneta: è umana».

Tema attuale: di recente è stato assolto l’oste che aveva sparato al ladro.

«C’è l’idea di difendere le cose conquistate a fatica. È la passione per il “mio”. Solo che gli esseri umani non sono oggetti. Però io, a differenza di un giornalista o un politico, ho la fortuna di raccontare teatralmente, e descrivo tutti i punti di vista, anche ciò che spaventa».

