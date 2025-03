Dalla Terra alla Tavola: una tappa da ricordare 

I cardoncelli di Sindia, il casizzolu di Santulussurgiu, l'erborinato di Birori, il pecorino di Macomer, la carne di Bortigali, la birra di Bolotana, le farine di Sestu, la salsa di pomodoro di Nuoro e poi tanti altri ingredienti, che hanno caratterizzato la manifestazione in pizzeria, quella di "Sa Corte", al centro storico. Tutto basato sulla tradizione agroalimentare della Sardegna, in particolare con cibi tratti dai romanzi di Grazia Deledda, quindi con prodotti agroalimentari tipici, proposti in un clima di festa. Una interessante tappa quella di Macomer, col progetto "Dalla Terra alla Tavola", promosso da Confesercenti Sardegna per valorizzare i prodotti agroalimentari tipici, la filiera corta e il sistema di hotel, ristoranti e catering. Forte la presenza dei produttori locali, con una rappresentanza dell'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Riccardo Uda, e dell'Unione dei Comuni del Marghine, con il presidente Franco Scanu. «Tutto per la promozione dei prodotti sardi», dice Gabriele Pisanu. Alla manifestazione era presente il direttore regionale di Confesercenti, Gian Battista Piana: «Questa è la via del cibo e proponiamo principalmente cene e pranzi con alimenti tratti dai romanzi di Grazia Deledda». Il direttore provinciale, Alessandro Dadea: «Mettiamo in connessione produttori locali e ristoratori, garantendo un’offerta enogastronomica sostenibile e legata alle tradizioni del territorio». Il sindaco Riccardo Uda: «L’unione dei produttori e consumatori è indispensabile per lo sviluppo e la rinascita del nostro territorio». (f. o.)

