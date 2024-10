Dalla tavola alle mostre: mese da record 

Novembre sarà un mese ricco di eventi, con Macomer al centro dell'Isola e non solo dal punto di vista geografico. Dalla sagra de Su Piritzolu, fino alla mostra regionale del libro edito in Sardegna, passando per la rassegna regionale micologica, con la sagra de S'Antunna. Tre manifestazioni importanti, che richiamano nel capoluogo del Marghine migliaia di persone da tutta l'Isola e anche da oltre Tirreno.

Si tratta di eventi le cui caratteristiche sono consolidate nel tempo, come la mostra regionale del libro edito in Sardegna, per la quale gli amministratori comunali annunciano iniziative importanti, che si svolgeranno all'interno del recinto delle ex caserme mura, dal 13 al 17 novembre, col tema "Sardegna Alter-Nativa". Una manifestazione di grande spessore culturale, ricco di dibattiti e manifestazioni di contorno, che vede la partecipazione di scolaresche e istituti scolastici di tutta l'isola, oltre ad esponenti di spicco della cultura sarda.

Ad aprire gli eventi di novembre è però l'undicesima edizione della Sagra de su Piritzolu, il vino della tradizione del Marghine, quindi definito il vino dei poveri, in programma sabato 9 novembre nel cuore del centro storico. Oltre ai produttori del territorio, vi parteciperanno i produttori amatori di Macomer e soprattutto è prevista, per il secondo anno consecutivo, la partecipazione dei ragazzi disabili, ospiti della struttura di Villa Chiara di Olbia, legati all'associazione di volontariato Oftal Sardegna, che esporranno i loro prodotti e i loro lavori. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Binzateris, patrocinata dal Comune. Per finire il 22, il 23 e il 24 novembre, nel centro polivalente di Sertinu si svolgerà la ultra ventennale manifestazione della sagra de S'Antunna, con la mostra regionale micologica, organizzata dalla Pro Loco, la cooperativa Esedra, con la collaborazione del Comune. Per dare forza alla manifestazione è in corso il primo corso di micologia di base, iniziato lo scorso 18 ottobre, che si concluderà con l'uscita del campo il prossimo 16 di novembre, con la partecipazione di tanti appassionati e cultori. «Un novembre carico di eventi, tutti importanti per Macomer - dice Fabiana Cugusi, assessora alla Cultura - che porteranno nella nostra cittadina visitatori da tutta la Sardegna».

