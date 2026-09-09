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10 settembre 2026 alle 00:17

Dalla Superbike Bulega al VR46 

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Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, completando così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel WorldSBK (che sta dominando), e nel 2027 debutterà in MotoGP con il team di Tavullia in sella a una Ducati Desmosedici GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box.

Il 26enne di Montecchio al momento è anche collaudatore per la Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo, il team ufficiale.

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