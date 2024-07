Dalla spiaggia al mare: stabilimenti del Golfo sempre più accessibili 

Un diritto, non un lusso: indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, tutti i cittadini dovrebbero poter godere della spiaggia in sicurezza. Era nato con questi propositi, nel 2022, il progetto “Un mare di emozioni”, giunto quest’anno alla sua terza edizione. L’iniziativa promossa da Anmic, ente che tutela le persone con disabilità e i loro familiari, insieme alla cooperativa Golfo degli Angeli, è ripartita con una novità, presentata ieri allo stabilimento Golfo 7 del Poetto.

Pedane e sedie job

È qui che raddoppiano, infatti, le postazioni destinate a persone con disabilità e problemi di deambulazione, passando da dieci a venti. Con il doppio turno, la mattina e il pomeriggio, sono quaranta i tesserati Anmic Cagliari, insieme ai relativi accompagnatori, che possono usufruire già dal 15 giugno e fino al 10 settembre, gratuitamente, del servizio. Oltre alle postazioni con lettino e sdraio, l’intera struttura è stata organizzata per facilitare l’esperienza dei disabili dal momento dell’arrivo in spiaggia fino alla balneazione. «Lo stabilimento è accessibile attraverso le pedane che partono dalla strada e arrivano fino alla battigia, e grazie alle “sedie job” da mare è possibile anche entrare in acqua. L’accoglienza viene effettuata da personale specializzato che rimane a disposizione per ogni esigenza», spiega il presidente regionale Anmic, Fabrizio Rodin. Tra gli altri vantaggi, un’ampia pedana solarium in cui prendere il sole e spazi accessibili per il servizio spogliatoio, doccia e deposito indumenti. «Dall’anno scorso abbiamo anche un pedalò manuale adatto a individui con paraplegia, donato da Anmic», aggiunge Tina Abis, direttrice della cooperativa Golfo degli Angeli. «Lavoriamo per avere uno stabilimento sempre più inclusivo abbattendo sia le barriere architettoniche che culturali».

Amico Bus

Il Golfo 7, oltretutto, è nelle vicinanze di una fermata dell’autobus, per cui chi ne ha bisogno può arrivare tramite Amico Bus, il servizio di trasporto pubblico “porta a porta” a disposizione di coloro che sono impossibilitati a utilizzare quello di linea. E anche negli altri stabilimenti del Golfo, sono presenti postazioni riservate alle persone con disabilità. «Spesso si sottovaluta l’importanza di prendere sole e svagarsi all’interno del percorso sanitario che alcune persone devono affrontare. Sia chi ha necessità sia chi assiste possono invece liberarsi dalla reclusione a cui la malattia talvolta costringe», continua Rodin. Lo sa bene Loredana Quartu, socia Anmic, che sta affrontando un percorso di riabilitazione e cammina con l’ausilio di stampelle. «L’estate scorsa non mi sono potuta muovere da casa, adesso posso fare la fisioterapia al mare. È un grande progetto, che permette di fare cose che altrimenti sembrano impossibili, e di riprendere la vita sociale nel migliore dei modi». D’accordo con lei la tesserata Marinella Piras: «Avere la possibilità di socializzare aiuta a guarire».

I servizi

Plaude all’iniziativa il sindaco Massimo Zedda, presente all’incontro: «Una città che voglia chiamarsi inclusiva non deve offrire soltanto servizi sociali e maggiore accessibilità ai luoghi, ma agire anche negli ambiti della vita legati al tempo libero, alla cultura, allo spettacolo».

