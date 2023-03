Dalla Spagna per imparare la differenziata 

Arrivano dalla Spagna per conoscere le buone pratiche della raccolta differenziata dei rifiuti a Oristano. Oggi una delegazione dei centri della Comunità Valenciana sarà in visita in città: saranno presenti circa trenta sindaci, oltre a tecnici ed amministratori comunali spagnoli che hanno programmato la missione in Sardegna per approfondire l'esperienza della raccolta dei rifiuti con il sistema porta a porta.

L’attenzione degli amministratori della comunità valeniciana è rivolta al modo in cui la raccolta viene praticata nei comuni con una popolazione compresa tra 15 mila e 150 mila abitanti. Ed ecco che si soffermeranno a Oristano che, con i suoi 30 mila abitanti, rientra negli standard da studiare e approfondire. Ad accogliere la delegazione spagnola, alle 11 nella sala consiliare del Comune, saranno il sindaco Massimiliano Sanna e l'assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda che insieme ai tecnici comunali illustreranno le caratteristiche del servizio di raccolta differenziata attivo in città. Nel pomeriggio, dopo una visita guidata nel centro storico, la delegazione effettuerà un sopralluogo all'Ecocentro comunale. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA