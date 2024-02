«Sono arrivata in Sardegna per votare». Mercede Porcu, 98 anni, residente da tempo a Nova Gorica, è salita su un aereo a Trieste per tornare a Decimomannu, il suo paese natale. È partita senza avvisare nessuno ed è arrivata nel centro campidanese in taxi dopo lo sbarco in aeroporto. «Voglio votare», ha detto ai parenti. A Sinnai Cenzino Piccioni ha festeggiato i suoi cento anni proprio con il voto.