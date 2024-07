Dalla Siria allo Yemen: l’Iran mobilita gli alleati 

Teheran. L’Iran mobilita le forze nella regione in Libano, Siria, Iraq e Yemen per rispondere all’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, colpito mentre si trovava in visita a Teheran. Il cosiddetto «asse della resistenza», formato dalle milizie sciite nella regione a cui Teheran fornisce armi, denaro e addestramento, circonda lo Stato ebraico ed è già coinvolto in un conflitto con Tel Aviv dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Gli Houthi yemeniti, appartenenti a una branca dello sciismo - lo zaidismo - diversa da quella che domina l’Iran khomeinista, hanno già dimostrato di essere in grado di colpire Israele nel suo territorio con il drone del 19 luglio contro Tel Aviv che ha ucciso una persona, ferendone altre dieci, mentre da mesi si susseguono gli attacchi del gruppo yemenita sostenuto dall’Iran, oltre 60, contro le navi commerciali nel Mar Rosso e frequenti lanci di missili contro la città di Eilat nel sud dello Stato ebraico. Il confine tra Libano e Israele è già da mesi teatro di scontri, con un regolare scambio di colpi di artiglieria tra l’esercito israeliano e gli Hezbollah sostenuti dall’Iran a partire dal 7 ottobre. Una situazione resa ancora più tesa dopo il raid, rivendicato da Tel Aviv, che ha ucciso a Beirut l’importante comandante di Hezbollah, Fuad Shukr, poche ore prima che anche Haniyeh venisse ammazzato a Teheran.

