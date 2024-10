Dalla Silicon Valley per l’elisir di lunga vita 

Inviata

Maracalagonis. Sognano il nettare degli dei, indagano sul segreto dell’immortalità. Perché a loro – re Mida dell’high tech e scopritori di start up con profitti milionari – l’elisir di lunga vita potrebbe non bastare più: meglio un’esistenza prossima all’infinito sì, ma soprattutto in salute. Ecco perché curano i loro corpi praticando sport, promuovono uno stile di vita sano e investono nell’affare del millennio: la longevità. Sono i membri dell’esclusivissimo club Actai, una comunità mondiale riunita in questi giorni a Torre delle Stelle da Nathalie De Clercq, imprenditrice belga nata negli Stati Uniti, nipote della fondatrice del villaggio sul mare e proprietaria della residenza di lusso La Belle Etoile, che ha portato a Maracalagonis, sulla spiaggia di Genn’e mari, tra calzoncini floreali e cappellini da cow boy, questo strano gruppo di amici.

La community

Per capire il contesto basta dare un’occhiata alla tavolata allestita davanti al mare in burrasca dove il fondatore di Google Maps, Lars Rasmussen, passa l’acqua minerale a Bill Tai, leggendario investitore di Palo Alto e scopritore di start up rivelatesi geniali. Eccoli qua: multimilionari, pilastri della Silicon Valley, ricercatori, atleti e artisti venuti (anche) per imparare il wing foil (una via di mezzo tra il kite e il windsurf), studiare nuove possibilità di investimento e vedere con i propri occhi come si vive in una terra millenaria inserita a suon di centenari e super centenari tra le blue zone del pianeta. Fondatore di Actai è, per l’appunto, Bill Tai che negli anni Novanta ha scoperto un amore smisurato per il wind surf. «Actai nasce da un gruppo di amici che condividono la passione per lo sport e che ora si ritrovano per confrontarsi su diversi temi, stavolta è la longevità. Voglio capire come e perché si può vivere più a lungo e meglio. La Sardegna da questo punto di vista è un luogo iconico, un faro per chi vuole innovare in questo settore – racconta mentre se ne sta seduto sulla terrazza in attesa che gli altri finiscano la lezione –. Il tema mi interessa come persona, perché spero di poter avere una vita lunga e in salute, e come imprenditore: ci sono delle realtà molto interessanti che sto tenendo d’occhio e sulle quali potrei un giorno investire, in particolare nei settori dell’epigenetica e delle terapie ormonali».

Privacy e innovazione

Mentre qualche goccia di pioggia cade dal cielo che s’è fatto più scuro, Lars Rasmussen risale dopo la lezione di wing foil. Maglietta bianca, pantaloncini beige: potrebbe sembrare un 56enne qualunque, invece è colui che da vent’anni indica la via a tutto il pianeta. «Ad avere l’idea alla base di Google Maps è stato mio fratello, ma trovare qualcuno che ci sostenesse non è stato facile. Era un momento complicato, le società chiudevano, nessuno assumeva e forse questa è stata la nostra fortuna: non avendo un’alternativa non ci siamo arresi e abbiamo continuato a crederci». Questo danese portatore sano del sogno americano è riuscito a vedere in una porta in faccia l’opportunità della vita. «In quegli anni Yahoo e Google erano i due colossi antagonisti, paradossalmente essere stati rifiutati da Yahoo ha fatto sì che Google ci volesse». La strada non è sempre stata in discesa. «Ci sono state delle questioni relative alla privacy che sono state risolte, in alcuni casi mostrare alcune residenze ha portato a delle complicazioni e ci sono dei siti, di rilevanza militare o strategica, che hanno delle limitazioni. L’innovazione porta sempre benefici e sacrifici in termini di privacy, io scelgo sempre di dare più valore ai benefici». Mappe a parte, Lars Rasmussen ora pensa agli studi sulla longevità: «Non punto a vivere per sempre, ma a far sì che sia possibile condurre una vita sana il più a lungo possibile. Penso alle ricerche per la prevenzione della demenza senile, ai preziosi studi sui farmaci che consentiranno di rigenerare la cartilagine del ginocchio. E poi, perché no? L’idea di investire in questo settore, magari in Sardegna, è una possibilità».

Le connessioni

Membro Actai 2024, ex enfant prodige dell’high tech, ambasciatore e stratega della Silicon Valley che ha fondato varie start up e investito su 150, è Paolo Privitera, nato a Mestre con moglie di Guspini e una cittadinanza americana conquistata sul campo. Da anni vive a San Francisco. «Credo che questa sia un’occasione unica per entrare in connessione e confrontarsi su un tema che è ora al centro di studi mondiali. Il punto non è vivere per sempre ma aumentare la qualità della vita prima che si diventi troppo vecchi per poterne godere». Tra le relazioni più attese nell’agenda, c’è quella di Stefano Benedikter, fondatore di Nuraxi, una società che grazie all’intelligenza artificiale sviluppa tecnologie per l’interpretazione di dati sulla longevità e lo sviluppo di curve di invecchiamento. «Gli studi condotti finora sulla longevità hanno dimostrato che il dna influisce solo per una componente tra il 9 e il 14%. Il resto? Tramite l’intelligenza artificiale e modelli di invecchiamento avanzati che stiamo sviluppando in Nuraxi, andremo a creare protocolli ultra personalizzati per aiutare chiunque a intervenire su alimentazione, attività motoria, buona vita sociale e forti rapporti con la comunità».

