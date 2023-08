Dalla Sicilia alla Sardegna, De Luca guarda alle Regionali: «C’è bisogno di autonomia» 

Incontri riservati, per ora gli interlocutori restano nell’ombra. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, deputato regionale in Sicilia e sindaco di Taormina, è arrivato a Cagliari con l’intento di tessere la trama di rapporti e alleanze con partiti e movimenti con un’impronta civica e autonomista.

Il cantiere è aperto. La nuova casa deve essere costruita per le elezioni regionali del 2024. La Sardegna andrà al voto e De Luca, pronto anche a correre per il seggio al Senato che fu di Silvio Berlusconi, vuole giocare la sua partita.

Tra un vertice e l’altro sfoglia la sua agenda politica con tanti snodi e appuntamenti: «Abbiamo avviato i contatti in vista delle scadenze elettorali. Dobbiamo tenere conto anche del voto per le europee. La nostra proposta suscita un grande interesse. In questo lavoro preparatorio c’è la volontà di far emergere diverse forze dei territori che si vogliono opporre al centralismo romano. Penso che l’esperienza della Sicilia si possa replicare in Sardegna».

In Sardegna ha trovato terreno fertile per costruire solide alleanze?

«Sono molto ottimista. Non entro nel merito dell’azione politica dell’attuale maggioranza, ma ho visto che l’indice di gradimento del Governatore non è altissimo. Ora bisogna essere presenti nei territori per mascherare chi, nei governi locali, svolge il ruolo di “puparo”. Si tratta di forze centraliste che, come cavalli di Troia, sabotano ogni progetto autonomistico. Questo governo sardo non è riuscito a dare risposte efficaci al bisogno di autonomia che nasce dal basso».

Con chi dialoga, centrosinistra o centrodestra?

«Non siamo innamorati delle geometrie politiche. All’interno del movimento ci sono donne e uomini che hanno fatto esperienze in vari partiti. Le nostre coordinate sono autonomia ed equità territoriale. Chiunque creda in questi due obbiettivi, sarà accolto a braccia aperte. Nessun pregiudizio. Abbiamo privilegiato l’opzione autonomista che è l’unica possibilità per liberare il sud dal giogo opprimente del centralismo romano».

Lei in Sicilia è riuscito a sganciarsi dagli schemi consolidati.

«In Sicilia mi sono candidato alla carica di presidente della Regione contro tutto il sistema. Ho avuto il 26% dei consensi, oltre 500 mila voti. Ho pure rifiutato una proposta di candidatura del centrodestra. Inoltre, Sud chiama Nord ha avuto la capacità di eleggere un deputato e una senatrice. Quando si parla in modo chiaro, gli elettori rispondono con il voto».

La continuità territoriale continua ad essere un principio sostanzialmente inattuato.

«Ho l’impressione che si voglia continuare a barare. Ci vogliono ulteriori risorse finanziarie. Senza soldi, il principio non decollerà mai. Inutile continuare a creare organismi e commissioni con l’unico risultato di perdere tempo. Sardi e siciliani non hanno alternative. Sulla terraferma si arriva con aerei o traghetti. Dobbiamo trovare le forza per reagire. Partiamo da condizioni di oggettivo svantaggio».

Come valuta il progetto dell’autonomia differenziata?

«Non mi spaventa l’autonomia differenziata, ma deve mettere le regioni nelle condizioni di essere autonome sino in fondo. Che cosa succede se Sicilia e Sardegna tagliano il tubo dei rifornimenti petroliferi “raffinati” alle altre regioni? Anche questi aspetti vanno considerati. Le due isole devono essere aree attrattive con agevolazioni sui costi dell’energia e misure fiscali ad hoc Bisogna rompere il circuito perverso del centralismo statale. Noi ci crediamo. In base al sondaggio effettuato dall’Istituto di Nicola Piepoli, abbiamo un potenziale di consensi tra il 5 e il 7% a livello nazionale e un indice di gradimento sulla mia persona simile a quello di cui gode Giorgia Meloni».

