«Dalla Serie C i nuovi numeri 10 dell’Italia» 

Far crescere i giovani, formare i tecnici e tornare a essere il vivaio del calcio italiano. Ecco gli obiettivi dichiarati della “riforma Zola”, che nelle intenzioni porterà la Serie C a essere un campionato sempre più a trazione giovanile.

Una nuova visione possibile e dalla quale ripartire non solo per il bene della Lega ma di tutto il movimento calcistico italiano perché «si può fare molto di più per creare le condizioni affinché i giovani crescano con maggiore qualità», ha spiegato ieri Gianfranco Zola, ex campione dell’Italia, Cagliari, del Napoli, del Parma e del Chelsea e attuale vicepresidente della Serie C, durante il Social Football Summit. Due i pilastri: motivare i club a far giocare di più i giovani attraverso una premialità e premiare le società che investono in strutture, infrastrutture e nella formazione dei tecnici.

La Serie C si appresta quindi a essere sempre più il campionato dei giovani. Già ora il nuovo regolamento sul minutaggio dei ragazzi ha avuto effetti importanti, rispetto alla precedente stagione sportiva, con l’aumento del 48 per cento di calciatori nei relativi settori, con il 25 per cento di minuti in più disputati e una crescita del 26 per cento del numero di squadre che utilizzano giocatori cresciuti nel vivaio del club. Ma dalla stagione 2025-26 le premialità per l’impiego dei giovani provenienti dal settore giovanile arriveranno sino al 400 per cento, il doppio rispetto a quanto già previsto per il campionato in corso, mentre nel 2028-29 ogni club dovrà inserire un numero minimo di otto giovani formati all’interno della propria società.

«L’idea strategica è investire sui settori giovanili», ha spiegato Matteo Marani, presidente della Serie C, «sa troppi anni il calcio italiano non parla più di calcio, dobbiamo rimettere al centro il progetto tecnico. Partiamo dal campo, non dalla politica; si deve costruire un nuovo modello perché il calcio del domani, se non sarà sui giovani, non sarà sostenibile. Inoltre dobbiamo rimettere in moto l’ascensore. Per questo inviterei qualche club di A a guardare in C perché ci sono giocatori forti che possono giocare senza andare in giro per il mondo». La volontà è creare un nuovo Rinascimento del calcio italiano, e della Nazionale, con una Serie C che sia formatrice di campioni del calibro di Baggio o Schillaci. «La speranza è che nei prossimi anni dal nostro campionato passino i futuri numeri dieci della nazionale», auspica Zola, che coltiva il sogno di un ritorno di «quella generazione di una volta con un continuo fiorire di giovani» pronti a far fare il salto di qualità a tutto il calcio italiano.

