Dalla serie C all’insalatiera: così è rinato il tennis italiano 

L’Italia che ha vinto la Coppa Davis a Malaga 47 anni dopo il successo in Cile parte da lontano. Angelo Binaghi nel 2001, appena eletto presidente della Federazione, eredita una nazionale maschile retrocessa pochi mesi prima nella serie B del campionato del mondo. Andrea Gaudenzi, Davide Sanguinetti e Diego Nargiso sono sul viale del tramonto e l’abisso sembra non avere mai fine: nel 2003 il crollo in serie C, Italia battuta dallo Zimbawe ad Hahare. È settembre, tempo di bocciature per le racchette italiche, il capitano Corrado Barazzutti guardava in panchina e schierava per il doppio Galimberti e Bertolini, che raramente superavano un turno nei tornei più importanti.

Il crollo

Movimento depresso, occorreva ricostruire dalle macerie. In realtà il tennis italiano all’epoca raccoglieva quanto aveva seminato, cioè poco e male.

Piccolo flashback. Anni Novanta, Circolo tennis Su Planu, di fronte all’ospedale Brotzu di Cagliari: arrivano da Roma i responsabili della Scuola Maestri federale per la solita riunione biennale di aggiornamento. Il tecnico con la tuta della Nazionale ha i baffetti, è molto simpatico, per carità, ma il suo intervento è il manifesto di un tennis vecchio, superato, sfiduciato, stile pane e salame: «Il compito degli istruttori dei circoli è quello di non rovinare i talenti che madre natura ci fa arrivare nelle scuole di tennis, di fare meno danni possibile. Quando arriva il campione dobbiamo sperare che capiti nelle mani giuste».

Le scelte

Ecco, la rivoluzione di Binaghi – che ha portato negli anni a due vittorie Slam di Francesca Schiavone (Roland Garros 2010) e Flavia Pennetta (New York 2015), quattro titoli di Federation Cup femminili e la Coppa Davis a Malaga – è partita proprio dal basso, dai maestri che tutti i giorni seguono i bambini nei circoli. Alla loro testa il presidente cagliaritano mise il più bravo, il più preparato e colto tecnico italiano, Roberto Lombardi (scomparso qualche anno fa) che ha avviato la rifondazione.

Oggi, anche gli istruttori che si occupano dei bambini di dieci anni hanno una preparazione curata dalla Scuola dello sport del Coni, nozioni di psicologia, comunicazione, oltre che della didattica aggiornata ai nuovi materiali e ai sistemi di allenamento dei campioni, persino con l’ausilio di un metronomo in campo: scienza ed entusiasmo fin dalla prima lezione di tennis.

I successi

Così le vittorie prima delle campionesse azzurre e adesso di Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono frutto non di fortuna, del caso, ma di una programmazione voluta anche a costo di scelte non sempre condivise da tutti, comunque di una linea che alla fine, è innegabile, sta pagando. Oggi l’Italia ha quattro giocatori tra i primi 50 al mondo (Sinner addirittura numero 4, più Musetti, Arnaldi e Sonego, con Berrettini finalista a Wimbledon due anni fa e in via di guarigione) e cinque tenniste tra le prime 62 (Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi e Bronzetti): una potenza a livello internazionale.

Le riforme

Binaghi ha riformato il sistema delle classifiche (computerizzate dal bambino di 10 anni sino al veterano over 70); i campionati a squadre (introducendo promozioni e retrocessioni all’interno di diverse serie e favorendo i club dotati di un buon serbatoio giovanile fin dalla serie C); lo svolgimento di ogni singolo torneo introducendo i tabelloni a selezione scalare che mettono di fronte giocatori sempre o quasi dello stesso livello; ha avviato un controllo totale della crescita dei giovani talenti seguiti passo dopo passo dai tecnici federali a Tirrenia e nei loro club, sostenuti anche finanziariamente per la partecipazione ai tornei internazionali.

Un approccio manageriale anche dei confronti dei professionisti: dopo le prime fratture, dovute a un carattere poco incline alla mediazione, Binaghi ha ammesso nella squadra di Coppa Davis e di Federation Cup anche i coach dei giocatori, che affiancano il capitano nelle giornate che precedono i match ufficiali.

Una rivoluzione, cominciata da quando Binaghi è a capo della Fitp. La leggenda tramanda quel che successe nella prima riunione ospitata nelle stanze della Fit, Stadio olimpico di Roma, del Consiglio Federale guidato dal neo presidente arrivato dal Tennis club Cagliari, anno 2001. Comincia la seduta alle 11 del mattino, alle 12,30 bussa alla porta una segretaria che sistema al centro del tavolo un vassoio di panini e tramezzini.

I consiglieri arrivati da tutta Italia strabuzzano gli occhi: «Come, non ci fermiamo e non andiamo in ristorante come sempre?» Il presidente: «No, siamo qui per lavorare sino a quando non finiremo tutti gli argomenti».

Non piacerà a tutti, ma questo è Binaghi. I critici non mancano, come chi gli perdona persino le piccole bugie: «L’Australia ha un grande doppio e Sinner è stanco, l’Italia è sfavorita», aveva dichiarato prima della finale di Malaga.

