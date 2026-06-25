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26 giugno 2026 alle 01:24

Dalla scuola di via Meilogu agli istituti Satta e Mereu: la Giunta stanzia 12 milioni 

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Approvati in Giunta, con tre delibere illustrate dall’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi, i documenti di indirizzo alla progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria della scuola Satta, per gli interventi di recupero e riqualificazione del plesso scolastico di via Meilogu e per la riqualificazione delle aree di pertinenza della ex scuola all’aperto Mereu.

Per la prima l’obiettivo è quello di restituire piena funzionalità della struttura con lavori anche nel cortile, innalzare i livelli di sicurezza con il completamento degli ultimi interventi effettuati e garantire la sostenibilità ambientale dell’edificio: la spesa complessiva stimata è di 800mila euro.

Per le aree di pertinenza della scuola all’aperto Mereu si punta a rendere fruibile il plesso e garantire un’ampia offerta sia in termini di varietà che di fasce orarie: un milione la spesa stimata.

Più impegnativi gli interventi per il plesso scolastico di via Meilogu, a Is Mirrionis: in questo caso, la spesa complessiva stimata è di 10milioni di euro, per un intervento di manutenzione straordinaria del fabbricato e del cortile finalizzato a creare un polo d’eccellenza per cultura e istruzione, ma anche uno spazio di inclusione per il quartiere restituendo così alla comunità una scuola sicura che funga da polo di aggregazione sociale nel tessuto cittadino.

Ancora su proposta dell’assessora Andreozzi, è stata approvata l’adozione del “Manifesto per la ristorazione collettiva a km 0 in Sardegna”: promuovere l’uso di cibo a km 0 e la valorizzare le produzioni locali nelle mense scolastiche, nelle strutture socio-assistenziali e sociosanitarie.

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